酸川普確診被罵爆　葉毓蘭認「蹭熱度」：讓更多人知道台灣防疫！

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎，震驚國際！但國民黨立委葉毓蘭卻在臉書發文諷刺，「台灣能幫忙」，只要川普搭空軍一號到台灣治療，就可確保篩檢是「陰性」，暗酸台灣篩檢不力，結果慘遭砲轟。對此，葉毓蘭3日出面受訪表示，承認在蹭川普的熱度。

葉毓蘭2日下午在臉書以英文發文寫道，很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎，但她也暗酸，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台灣，我方將會打理好任何事情，確保川普篩檢結果將是陰性，因為「中國病毒」無法在台灣生存。再強調一次，台灣能幫忙。

發文風波掀起輿論後，葉毓蘭立刻在臉書刪文道歉，3日也出面受訪坦承，是在蹭川普的熱度，目的要讓更多人看到台灣防疫成就 。

至於是否暗酸台灣隱匿疫情？葉毓蘭強調，沒有用這樣的字眼，但許多專家都希望我們國家篩檢能積極一點，政府在防疫上用了太多大內宣，需要立即檢討。

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