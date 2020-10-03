胡錫進：同情川普　美國把疫情甩鍋中國「很low」

▲美國總統川普確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普感染新冠肺炎，《環球時報》總編輯胡錫進第一時間發文，指川普「長期拒戴口罩，現在付出了代價。」然而，胡錫進3日再發文，點名兩名共和黨議員與衛生部長阿扎爾，在美國國會聽證會上，「一唱一和惡毒攻擊中國，繼續將美國的新冠疫情向中國甩鍋，真是很low的表現。」

對於川普確診，胡錫進2日在微博發文，表示川普確診的消息令人遺憾，反映了美國新冠疫情的嚴重程度，「川普一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，讓選民們忽視疫情的危害，他自己也長期拒絕戴口罩，防護不足。」

相隔一天，胡錫進再次表態，表示無論川普政府之前在新冠疫情問題上如何攻擊中國的，「當川普作為一位老人感染病毒並出現症狀入院治療時，同情他，祝願他和夫人都能度過難關是普世的人之常情。」

▲川普確診後首度發聲。（圖／翻攝川普推特）

然而，胡錫進話鋒一轉，提到美國國會聽證會上，兩名共和黨議員與衛生部長阿扎爾，「一唱一和惡毒攻擊中國，繼續將美國的新冠疫情向中國甩鍋，真是很low的表現。」

他表示，川普總統和第一夫人感染病毒，無疑進一步暴露了美國抗疫的薄弱，但外界出於同情和禮貌此時會避免展開這個話題。也因此，中美應當開展抗疫合作，這對目前深陷疫情的美國好，也對世界好，「華盛頓的政客們如果因為短視而拒絕面對這一常識性邏輯，很是可悲。」

他也呼籲大陸網友冷靜看待川普染疫一事，「老胡想說，中國民間對美國越來越極端的對華政策、尤其是在新冠疫情上向中國潑髒水有很大情緒，是很自然的。不過我也希望網絡上的段子手們在川普感染病毒的事情上保持克制，那樣的克制在信息高度全球化的互聯網時代會被注意到，並且產生積極影響。」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）