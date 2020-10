酸川普挨轟「再犯錯就下台？」　葉毓蘭反嗆李正皓：解讀錯誤！

▲國民黨立委葉毓蘭。(資料照/記者林敬旻攝)



記者蔡文鈴、羅婉庭/台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎,震驚國際!國民黨立委葉毓蘭卻在臉書發文諷刺,「台灣能幫忙」,只要川普搭空軍一號到台灣治療,就可確保篩檢是「陰性」,暗酸台灣篩檢不力,結果慘遭前國民黨員、名嘴李正皓要求「辭職」。對此,《ETtoday新聞雲》3日致電葉毓蘭,他表示是李正皓自己解讀錯誤,不會隨之起舞。

葉毓蘭2日下午在臉書以英文發文寫道,很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎,但她也暗酸,「請記住台灣能幫忙」,只要搭乘空軍一號到台灣,我方將會打理好任何事情,確保川普篩檢結果將是陰性,因為「中國病毒」無法在台灣生存。再強調一次,台灣能幫忙。

李正皓氣憤的在臉書怒轟,不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德,更遑論對方是「現任」美國總統,根本就是台灣之恥、國民黨之恥。他也提到,葉毓蘭曾經說再犯錯就辭職,這次不只犯錯,而且還犯了一個滔天大錯,「自己請辭吧」。《ETtoday新聞雲》致電葉毓蘭是否為這次的失誤辭職?葉毓蘭回應,是李正皓未先讀完原文,沒有任何對川普總統不敬的文字,李自己解讀錯誤,「不會隨之起舞。」

對於台灣防疫表現,葉毓蘭表示,若真如政府說的台美關係這麼好,台灣因為強制規定戴口罩防疫有成,川普染疫就凸顯台灣的做法是正確的,應藉此事宣揚We can help,來擴大台灣模式相較於不戴口罩的川普,「This is what we can help the world」,這就是在野黨的職責,希望政府更務實,提醒大家要戴口罩,這才是台灣真的可以幫助世界渡過疫情的。

發文風波掀起輿論後,葉毓蘭立刻在臉書刪文道歉,3日也出面受訪坦承,是在蹭川普的熱度,目的要讓讓更多人看到台灣防疫成就 。

至於是否暗酸台灣隱匿疫情?葉毓蘭強調,沒有用這樣的字眼,但許多專家都希望我們國家篩檢能積極一點,政府在防疫上用了太多大內萱,需要立即檢討。

