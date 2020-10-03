酸川普挨轟「再犯錯就下台？」　葉毓蘭反嗆李正皓：解讀錯誤！

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴、羅婉庭／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎，震驚國際！國民黨立委葉毓蘭卻在臉書發文諷刺，「台灣能幫忙」，只要川普搭空軍一號到台灣治療，就可確保篩檢是「陰性」，暗酸台灣篩檢不力，結果慘遭前國民黨員、名嘴李正皓要求「辭職」。對此，《ETtoday新聞雲》3日致電葉毓蘭，他表示是李正皓自己解讀錯誤，不會隨之起舞。

葉毓蘭2日下午在臉書以英文發文寫道，很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎，但她也暗酸，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台灣，我方將會打理好任何事情，確保川普篩檢結果將是陰性，因為「中國病毒」無法在台灣生存。再強調一次，台灣能幫忙。

李正皓氣憤的在臉書怒轟，不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德，更遑論對方是「現任」美國總統，根本就是台灣之恥、國民黨之恥。他也提到，葉毓蘭曾經說再犯錯就辭職，這次不只犯錯，而且還犯了一個滔天大錯，「自己請辭吧」。《ETtoday新聞雲》致電葉毓蘭是否為這次的失誤辭職？葉毓蘭回應，是李正皓未先讀完原文，沒有任何對川普總統不敬的文字，李自己解讀錯誤，「不會隨之起舞。」

對於台灣防疫表現，葉毓蘭表示，若真如政府說的台美關係這麼好，台灣因為強制規定戴口罩防疫有成，川普染疫就凸顯台灣的做法是正確的，應藉此事宣揚We can help，來擴大台灣模式相較於不戴口罩的川普，「This is what we can help the world」，這就是在野黨的職責，希望政府更務實，提醒大家要戴口罩，這才是台灣真的可以幫助世界渡過疫情的。

發文風波掀起輿論後，葉毓蘭立刻在臉書刪文道歉，3日也出面受訪坦承，是在蹭川普的熱度，目的要讓讓更多人看到台灣防疫成就 。

至於是否暗酸台灣隱匿疫情？葉毓蘭強調，沒有用這樣的字眼，但許多專家都希望我們國家篩檢能積極一點，政府在防疫上用了太多大內萱，需要立即檢討。

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