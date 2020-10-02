政府擬拔「人行道機車格」　騎士崩潰...直批：所以到底要停哪裡？

▲人行道機車格擬全面取消。（圖/記者陳明仁攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台北市機車密度之高，早已是舉世聞名，內政部日前預告修正「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文，未來人行道上的機車格將全面被取消，但卻引來機車族的反彈，怒轟政府「所以...機車要停哪裡？」、「就在沒位置停了！還要減」。

依「市區道路及附屬工程設計標準」第16條增訂第6款「人行道原則不設置機車停車格，如須於人行道劃設機車停車格位，應經市區道路主管機關同意」。內政部解釋，為改善人行道上機車停放亂象，提供行人較佳之行走環境，增訂第6款規定人行道「原則」不設置機車停車格。如須在人行道劃設機車停車格位，應經市區道路主管機關同意。

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目前，台北市機車登記數量高達94萬7,879輛，但全市的機車格總共只有80萬4,754格，其中路邊停車格佔23萬7,206格，人行道機車格有4萬695格，佔17.1%。人行道機車格又以中正區最密集，共有8,266格，再來是大安區的7,954格，第3則是中山區的4,092格。

不過，內政部的政策引發機車族反彈，留言直批「爛政策」、「不設停車格，那設自行車道是？」、「人行道不能停，騎樓不能停，那要停哪？尤其騎樓是一樓的產權，還不能使用，全世界只有台灣這樣搞」、「不如規定六都不准路邊停車吧」、「想開更多違停罰單就直說嘛」。

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