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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／政大舞蹈系？　蔣萬安前後扭腰大解放「與女模對尬」畫面曝光

記者袁茵／台北報導

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰26日晚間登場，挑戰衛冕3連霸的政治大學，碰頭力拚隊史第4冠的健行科大，政大校友、台北市長蔣萬安也親自到場觀賽，一甩冰冷形象、罕見解放熱舞的畫面引發熱議；一同陪蔣萬安觀賽的台北市議長戴錫欽更笑稱，「你（蔣萬安）是政大舞蹈系畢業的嗎？」

UBA男子組冠軍決賽於26日晚間在台北小巨蛋舉辦，除了蔣萬安之外，「舉重天后」郭婞淳、知名藝人王大陸都特別現身觀戰。

有趣的是，在主持人的帶動下，身為「政大校友」的蔣萬安被要求與女模特兒陳詠芯一同尬舞，只見蔣萬安熱情地跳著南韓歌手PSY的「江南Style」騎馬舞等歌曲，除了手部動作到位外，且「腰力十足」不斷扭腰、猛力甩臀，一改過去沉著冷靜的「三寶爸」形象，也被眾多觀眾拍下並上傳至社群媒體，引發網友討論。

▲▼111學年度UBA大專籃球聯賽,台北市長蔣萬安到現場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲111學年度UBA大專籃球聯賽，台北市長蔣萬安到現場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

與蔣萬安一同觀賽的戴錫欽27日轉述，蔣萬安是政大校友，且非常熱愛籃球運動，當知道政大闖入決賽且要拚三連霸，便非常興奮地去參加；昨天賽況非常緊張，大家三不五時站起來歡呼加油打氣，中間主辦單位邀請2所學校各一代表起來尬舞，蔣萬安代表政大，與另一位網紅辣妹互尬。

戴錫欽提及，大家可發現蔣萬安真的很High，跳完後自己還詢問蔣「你是政大舞蹈系畢業的嗎？」而蔣萬安當下則笑笑說，這場比賽太精彩、太刺激了。

戴錫欽認為，蔣萬安從去年選舉、當選市長後，中間歷經跨年、燈會，以及現在的原住民運動會與大專籃球聯賽，加上回家後還要帶三寶，幾乎都沒喘息空間，「我覺得他壓力真的非常大。」有這樣喜歡的運動，並幫自己母校加油打氣的舒壓機會，對蔣萬安來說是非常好的事情。

戴錫欽認為，蔣萬安平時給人比較「冰」的感覺，但某些時候需要解放肢體動作，或需要放鬆時，蔣萬安也不吝於展現，昨天可能是外界首度看到蔣萬安完全放鬆解放，甚至尬舞過程中也非常自然，讓大家耳目一新，對一個白天忙公務、晚上回家帶小孩餵奶的「三寶爸」而言，是很好的舒壓方式。

不過，由於蔣萬安因椎間盤突出而未當兵，民進黨台北市議員洪健益認為，蔣萬安此舉或許是認為可以融入年輕人，但醫學角度上適不適合此動作，可能要先請教一下醫生。至於椎間盤突出能否打籃球，洪健益酸說，希望蔣萬安公布一下「保養秘方」，讓大家知道椎間盤突出不用當兵後，還能恢復勁歌熱舞。

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