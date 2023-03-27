蔣萬安豁出去了！與女模扭腰互尬舞　坦言「願當免費工讀生」

▲蔣萬安出席112年度台北市優良社會工作專業人員表揚。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰26日晚間登場，挑戰衛冕3連霸的政治大學，力拚隊史第4冠的健行科大，政大校友、台北市長蔣萬安也親自到場觀賽，一甩冰冷形象、罕見解放熱舞的畫面引發熱議。蔣萬安27日笑稱，自己昨天完全「豁出去」，倘若未來應援團有需要，他願意當免費工讀生。

蔣萬安27日下午出席北市優良社會工作專業人員表揚活動，會前被問到26日熱舞引發很大迴響一事，蔣萬安聽聞問題時立刻露出微笑，坦言自己就是完全融入在比賽中，特別是26日為母校政大籃球隊完成三連霸，「所以我就是完全『豁出去』帶動全場氣氛。」

至於有媒體希望蔣萬安現場示範一段，蔣萬安嚇到秒回「不要吧！哈哈哈！」並坦言如果未來應援團有需要的話，「我可以免費當個工讀生表演一段。」

▲111學年度UBA大專籃球聯賽，台北市長蔣萬安到現場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

UBA男子組冠軍決賽於26日晚間在台北小巨蛋舉辦，除了蔣萬安之外，「舉重天后」郭婞淳、知名藝人王大陸都特別現身觀戰。

有趣的是，在主持人的帶動下，身為「政大校友」的蔣萬安被要求與女模特兒陳詠芯一同尬舞，只見蔣萬安熱情地跳著南韓歌手PSY的「江南Style」騎馬舞等歌曲，除了手部動作到位外，且「腰力十足」不斷扭腰、猛力甩臀，一改過去沉著冷靜的「三寶爸」形象，也被眾多觀眾拍下並上傳至社群媒體，引發網友討論。