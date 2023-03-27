曾與柯文哲討論「參選區域立委」　陳佩琪：我會關注長照議題

▲柯文哲妻子、醫生陳佩琪。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

記者袁茵／台北報導

針對2024總統、立委選舉，各政黨積極備戰並佈局人選，卸下台北市長身份的民眾黨主席柯文哲參選總統態度明確，預計4月8日啟程訪美「面試」；不過柯文哲妻子、醫師陳佩琪27日透露，自己曾與柯文哲討論選區域立委，且要將重點擺在長照上面。

陳佩琪27日中午接受網路節目《今天誰來沛》訪問，主持人鍾沛君詢問，陳佩琪對很多時事有看法，有無被建議過未來從政？陳佩琪坦言，柯文哲當了8年市長，自己對政治耳濡目染會聽到一些事，自己以前不會有從政的考慮，但現在常常覺得社會發生了這麼多事情，「我也是覺得⋯我自己很有感。」

陳佩琪表示，有一次自己跟柯文哲討論到「我去選個區域立委」，對方並沒有說上不上，反而詢問她要關注什麼議題，「我是醫生，我說我要Focus（重點）在長照。」長照需要錢，當然需要追，所以也對於錢的來源很關注。

陳佩琪認為，去年選舉大家都關注在前新竹市長林智堅的碩士論文，但這跟一般民眾哪有關係，自己反而常常詢問柯文哲，為什麼大家都在關注論文、不關注前瞻計畫，包括蓋新竹棒球場等，「你我的錢都有在裡面，前瞻計畫應該就是我們國民的錢嘛！那個是我比較Care（在乎）的。」

陳佩琪說，如果論文真的有抄襲，那就道歉、學位撤銷，也不會被抓去關，但前瞻計畫的錢去哪裡了，這可能會有一些法律問題，包括桃園羽球場天花板掉下來等，「我比較Care那一種，因為真的跟民生有關。」