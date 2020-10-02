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葉毓蘭酸「台灣能幫忙」挨轟　急撤臉書文改祝川普伉儷早日康復

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▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者黃國霖攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委葉毓蘭2日在臉書以英文嘲諷我國防疫及美國總統川普伉儷確診新冠肺炎，引發砲轟。對此，葉毓蘭稍早表示，外界誤會她努力為台灣宣揚防疫成效，因此為避免造成更多誤解，已撤下該文章，祝福川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）早日康復、世界和平。

葉毓蘭下午先在臉書以英文發文寫道，很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎，但她也暗酸，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台灣，我方將會打理好任何事情，確保川普篩檢結果將是陰性，因為「中國病毒」無法在台灣生存。再強調一次，台灣能幫忙。

▲葉毓蘭已撤下的英文發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

▲葉毓蘭已撤下的英文發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

對於葉毓蘭的發文，名嘴李正皓怒轟，「除非這件事是被盜帳號，否則葉毓蘭妳辭職吧」，不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德，更遑論對方是「現任」美國總統。

立委何志偉則斥責，簡直不敢相信葉毓蘭把美國元首與夫人染疫的消息當作笑話來看，「拿台灣的名譽來嘲諷國際重大事件」，這在外交上是如何失禮的一件事！國民黨確定自己以後要走親中仇美的立場了嗎？「葉委員，妳的爛英文和病態的幽默感已經不是好笑了，這簡直是可笑到了極點」。

面對外界接連而來的批評，葉毓蘭下午5時55分許，撤了原PＯ並在臉書重新發文表示，久久沒用，英文不夠好，居然讓外界誤會她努力為台灣宣揚防疫成效，希望川普可以來台灣得到優良醫療照護的初心，為免造成更多誤解，前文已經撤下，造成民眾的關切與誤會，實在抱歉。

葉毓蘭指出，希望藉這個機會提醒民眾，台灣防疫情況雖然良好，國人還是要勤戴口罩、勤洗手、量體溫，關注自己與他人的健康，並在此祝福川普伉儷早日康復、美國總統大選順利進行，世界和平，台灣安全。

▼葉毓蘭表示怕造成民眾誤會，已撤下爭議文章，並祝福川普伉儷早日康復。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

▼葉毓蘭表示怕造成民眾誤會，已撤下爭議文章，並祝福川普伉儷早日康復。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

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