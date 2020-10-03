秋冬疫情恐再爆發？　陸專家點名防疫「重災區」

▲北京新發地海鮮市場因冷凍魚肉爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對秋冬疫情再爆發的疑慮，中國國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家、北京市社區衛生首席吳浩指出，進口冷鏈食物的外包裝是疫情爆發的「重災區」，也因此，中國的海關和檢驗部門均加強了這方面的排查，「目前來看，食品搞乾淨，環境搞乾淨，病毒再來的可能性就會大大降低。」

《新京報》近日針對防疫、流感疫苗接種等問題專訪吳浩。他表示，對於疫情在秋冬出現反彈，嘴最大的可能病毒存在的環境沒有被完全清除掉，以因此，有關部門一直倡導衛生運動，就是要清除病毒存在的環境。

吳浩提到，通過這疫情分析可以得知，進口冷鏈食物的外包裝是「重災區」，因此，海關和檢驗部門都加強排查，「目前來看，食品搞乾淨，環境搞乾淨，病毒再來的可能性就會大大降低。」

他指出，防疫的工作改變人們生活習慣，像是分餐制、配戴口罩、保持社交距離與勤洗手等，都減少交叉感染與傳播的可能性，「秋冬我們還會採取主動免疫的方法，比如說接種流感疫苗，加上戴口罩，能夠減少呼吸道感染的情況，也減少了到醫療機構就診，導致交叉感染的可能性。」

也因此，吳浩強調，經過半年多的防疫，目前已經有一套防控救治方法，只要不鬆懈，對於秋冬疫情防控仍有信心跟樂觀。

▲北京防疫工作。（圖／記者任以芳攝）