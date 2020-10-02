葉毓蘭酸川普染疫犯眾怒　李正皓怒轟「台灣之恥」：妳辭職吧！

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普夫婦確診新冠肺炎震驚國際，國民黨立委葉毓蘭隨後在臉書發文諷刺「台灣能幫忙」，只要川普搭空軍一號到台灣治療，我方可確保之後他篩檢結果會是「中國病毒」（Chinese virus）陰性。不料，在網路上掀起輿論，前國民黨員李政皓批評，不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德，這根本就是台灣之恥，等著請辭吧！

葉毓蘭2日下午在臉書以英文發文寫道，很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎，但她也暗酸，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台灣，我方將會打理好任何事情，確保川普篩檢結果將是陰性，因為「中國病毒」無法在台灣生存。再強調一次，台灣能幫忙。

李正皓氣憤的在臉書怒轟，除非這件事是被盜帳號，否則葉毓蘭妳辭職吧。不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德，更遑論對方是「現任」美國總統。

此外，對於葉毓蘭以英文發文，李正皓酸她，「真的好了不起」，想上外媒是嗎？明天妳就會變台灣之恥、國民黨之恥。保證明天所有主要外媒都會報導一個台灣的國會議員不僅拿美國總統的健康開玩笑，還順帶倒打一耙自己國家的防疫是假的。

李正皓也提到，今年四月氣炸鍋事件後，葉毓蘭曾經說再犯錯就辭職，他怒指對方「妳這次不只犯錯，而且還犯了一個滔天大錯，自己請辭吧。」

▼葉毓蘭示範用氣炸鍋消毒口罩，引發熱議。（圖／記者林敬旻攝）



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