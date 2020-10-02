葉毓蘭反諷「台灣可以幫忙」 　川普來台篩檢保證「中國病毒」陰性

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診新冠肺炎，國民黨立委葉毓蘭在臉書暗酸，「台灣能幫忙」，只要川普搭空軍一號到台灣治療，我方可確保之後他篩檢結果會是「中國病毒」（Chinese virus）陰性。

新冠肺炎目前已造成美國逾730萬人確診，超國20萬人死亡，然而川普對於境內疫情失控，卻多次把矛頭指向中國，並以「中國病毒」諷刺，而此舉，則被許多美國政敵或媒體批評歧視，且掩蓋自己防疫不力。

對此，儘管葉毓蘭2日下午在臉書以英文發文寫道，很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎，但她也暗酸，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台灣，我方將會打理好任何事情，確保川普之後篩檢的結果，是呈現在台灣無法生存的「中國病毒」陰性，再強調一次，台灣能幫忙。

▼葉毓蘭2日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

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