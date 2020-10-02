幾天前才認生父！11歲少年與繼父打獵　「被當小鹿誤擊」血染森林慘死

▲扎卡里（右）遭到繼父用獵槍誤射，當場死亡。（圖／翻攝自當事人母親臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國密西根州來到一年一度的「自由狩獵節」，不少家庭都會帶著青少年一起加入，然而一名11歲少年卻跟繼父、母親夜間狩獵時，被誤認為是一隻鹿，被繼父當場開槍打死，而少年的生父在事後接受訪問時，難過的表示，「都來不及見到兒子，就天人永隔覺得非常痛苦」。

綜合外媒報導，11歲少年扎卡里（Zachary Rock）當時與母親、繼父一起參加夜間狩獵，一行人走到林區之後，些微拉開距離的行動。扎卡禮的繼父在發現到疑似有鹿出沒之後，開始緊密追蹤，直到最後一刻開槍時，驚覺竟然是打中了扎卡里。

扎卡里的母親與繼父立刻通報警消，在等待過程中也替他做了心肺復甦術，被緊急送往醫院搶救後，還是因為失血過多死亡，警方也依過失致死罪將扎卡里的繼父收押。

消息傳到扎卡里的生父曼福林（David Manfrin）耳裡感到相當難過，因為他從未見過自己的親生兒子，「我第一次看到他，就是在棺材裡，幾個月才知道扎卡里是自己的親生兒子，曾經有用視訊交談過，我迫不及待的想要抱抱他，現在都等不到了」。

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