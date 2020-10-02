高風險職業！美國8位總統死在任內「陣亡率18%」　上一個是甘迺迪

▲高達18%的美國總統無法做滿任期。（圖／記者董美琪攝）

記者黃君瀚／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日證實和夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診新冠肺炎，消息震驚全世界，也讓不少人意識到「高風險職業」一點也不好做。根據統計，美國建國以來共產生45位總統，共有8位意外死於任期之內，4人病逝、4人遭暗殺，扣掉尚未卸任的川普，「陣亡率」高達18%。

根據統計，目前為止共有8位美國總統在任期內逝世，其中4位死於暗殺，另外4位是自然原因死亡，這8次都是由副總統根據美國總統繼任順序（United States presidential line of succession）的規定繼任成為新總統。

4位任期內自然死亡的總統分別是：第9任總統哈瑞森（William Henry Harrison）死於肺炎、第12任總統泰勒（Zachary Taylor）死於胃病、第29任總統哈定（Warren Gamaliel Harding）死於心肌梗塞、第32任總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）死於腦溢血。

4位任期內遭暗殺的總統分別是：第16任總統林肯（Abraham Lincoln）、第20任總統加菲爾德（James A. Garfield）、第25任總統麥金萊（William McKinley）、第35任總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）。

歷任總統中，哈瑞森是在任時間最短的一位，上任僅31天就逝世，享壽68歲，成為首位在任期內去世的美國總統。羅斯福則是執政時間最長的美國總統，在任12年又40天，但在1945年其第四任期開始不久去世，享壽63歲，同時也是唯一一位擔任總統超過兩任者。

▼川普為美國第45任總統，剛與第一夫人確診新冠肺炎。（圖／路透社）