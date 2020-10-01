高雄類出國中秋首航超狂　邀全台40位「嫦娥」登機追月

▲長榮航空類出國賞月專機1日分別自桃園和高雄機場出發，以Hello Kitty等彩繪機執飛。（圖／長榮航空）



文／中央社



因應武漢肺炎疫情，長榮航空類出國賞月專機今天分別自桃園和高雄機場出發，其中，高雄Hello Kitty夢想機將於晚上6時起飛，長榮並邀全台名叫「嫦娥」的女性搭機中秋賞月。

受武漢肺炎疫情衝擊，國外旅遊尚未解封，類出國旅行因此成為民眾新選擇。長榮航空宣布在中秋及雙十連假，把類出國航班移師高雄，以Hello Kitty等彩繪機執飛。

長榮航空指出，中秋賞月專機會在晚上6時起飛，飛行時間約3小時，高度約2萬英呎，高雄出發的中秋賞月專機會沿台灣西岸北上飛行，沿途可欣賞85大樓及嘉義布袋港，接著往北飛經桃園機場、陽明山及台北101後，再飛至日本與那國島西端上空，並依原航路返回高雄。

此外，搭乘Hello Kitty彩繪機商務艙旅客還能獲得「Hello Kitty星空機大抱枕」及軟式Ferragamo兩用過夜包，還有彩繪機撲克牌、明信片套組、原子筆及米果等Hello Kitty大禮包。

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搭配類出國旅遊，長榮還舉辦「呼叫嫦娥」活動，邀全台名叫「嫦娥」的女性攜伴免費搭機，這次高雄有8名嫦娥、桃園有32名嫦娥參加。一名叫做「嫦娥」的民眾表示，「從來沒想過一群嫦娥可以在中秋節一同飛上青天，好像神話故事」。