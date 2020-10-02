外勞見警拔腿就跑！海巡追百米逮獲　原來已逾期滯台1年半

▲逾期滯台外籍勞遇警心虛逃跑，最終仍被海巡人員逮獲。（圖／第一三岸邊巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

第一三岸巡隊司法小隊利用秋節前夕加強轄區內偵緝工作，在9月30日下午於台東曙光公園發現一名可疑外籍人士，上前詢問時，該名外籍人士立即倉皇逃跑，經海巡人員追緝後順利查獲1名印尼籍簽證逾期滯台勞工。

第一三岸巡隊指出，司法小隊人員為了防範秋節期間會有不法活動發生，針對台東沿海地區實施加強查緝工作，於9月30日18時許巡經台東縣曙光公園時，發現一名外籍人士衣著髒污四處徘徊行跡可疑，立即上前盤查。

▲印尼籍勞工簽證已逾期1年7個月，移由台東專勤隊收容處置。

不料該名外籍人士見狀後竟心虛倉皇而逃，海巡人員鍥而不捨追逐百餘公尺後順利將其壓制，並利用翻譯工具初步判定該名外籍人士恐為逃逸勞工，後，經聯繫台東移民署專勤隊實施人別確認該名外籍人士為利用簽證來台的印尼籍勞工，簽證期限已逾期1年7個月，顯有在台非法打工之虞。

對此，海巡人員將其帶回第一三岸巡隊完成詢問筆錄製作，已移由台東專勤隊收容後續處置。海巡署第一三岸巡隊呼籲：非法僱用外籍移工，依就業服務法可裁罰新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。5年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金；另外於海上及岸際有發現任何不法情事，請立即撥打海巡署118服務專線，將竭誠提供服務。

►我沒有遲到，是時間遲到了！