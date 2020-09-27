海巡響應聯手台電淨灘　愛海無塑作伙來！

▲南部分署第11岸巡隊，配合台灣電力公司興達發電廠舉辦之「台電公司2020淨灘活動」，於高雄市永安區鑽石沙灣實施淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊於9月26日上午8時許配合台灣電力公司興達發電廠舉辦之「台電公司2020淨灘活動」，於高雄市永安區鑽石沙灣實施淨灘，期望藉此展現守護海洋的決心，並提升民眾對海洋環境保護之意識，使海洋環境能永續維持原有美貌，讓後代子孫也能共享這一片美麗的岸際沙灘。

從過去到現在，工業排放污水逕流大海，人類的垃圾也隨著河川流入海中，已嚴重破壞生態環境，使海洋生物面臨絕種危機，南部分署第11岸巡隊為展現守護海洋生物資源、保障人民水域遊憩品質及保護海洋的決心，主動派遣人員協助此次淨灘及支援岸際戒護工作，以有效提升活動執行力及安全性。

本次配合台電公司於高雄市永安區鑽石沙灣舉辦之淨灘活動，與當地里民共計約500餘人沿著沙灘岸際，撿拾著不屬於海洋的垃圾，清理各式海岸垃圾約1030公斤（一般垃圾152公斤、資源回收垃圾86公斤及漂流木792公斤），有效維護海洋生態及海岸環境。

南部分署第11岸巡隊表示：若從事水域遊憩活動時，除注意自身安全外，更要記得別將垃圾留下，若這些塑膠製品或人工廢棄物流入海洋，會造成海洋生物誤食，甚至污染海洋生態環境。如民眾有需要幫助時，隨時都可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署秉持著熱誠的心，全力提供協助，竭誠為民眾服務。

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