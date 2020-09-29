像在玩PS4！海巡大型無人機出任務...中秋陸海空3D執法

▲▼UAV無人機參與威力掃蕩勤務。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區指揮部聯合東部分署第一二岸巡隊、艦隊分署花蓮海巡隊及偵防分署花蓮查緝隊，28日在花蓮商港第6號碼頭執行「秋節聯合擴大威力掃蕩」專案任務，本次專案特派遣旋翼形無人飛機載具參與執行任務，透過空勤、海上、岸際巡邏及港區安全檢查勤務，以達嚇阻不法效果，並展現維護民眾安全及社會治安之決心。

鑑於秋節前夕民生物資及農漁產品需求量大增，為防止走私及偷渡行為影響國內經濟與百姓安全，本次「秋節聯合擴大威力掃蕩」，投入UAV無人機空中勤務、海巡艦艇及岸際巡邏人車，靈活陸海空3D立體勤務部署，針對秀林、新城、吉安、壽豐及豐濱等5鄉鎮港口及岸際實施，包含轄區內易走私地點灘岸及易躲藏可疑人士之防風林、碉堡、涵洞、廠房、空屋及下水道等加強查察，透過擴大巡邏勤務巡查治安死角，以杜絕不法入侵，本次掃蕩總計投入1無人機、2艇、16車及48人次。

▲▼出動海巡艦艇及岸巡部隊針對易走私地點灘岸及易躲藏可疑人士之防風林、碉堡、涵洞、廠房、空屋及下水道等加強查察。

第九巡防區指揮部呼籲，秋節將屆，市場民生物資需求提升，且非洲豬瘟疫情持續延燒，為杜絕黑心食品充斥市面危害民眾健康及不肖商人為謀取暴利，民眾若有發現不法，皆可撥打海巡署報案專線「118」向海巡署通報，海巡署將立即派員處置。

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