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瞥到香菜氣炸提分手！女友淚崩「喜歡吃錯了嗎」　網嘆：無法接受

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情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO與男友的飲食習慣不同。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶在熱戀期時，所有缺點都變得好可愛；不愛了的時候，任何事情都可以成為壓垮兩人的最後一根稻草。女網友日前與遠距離交往的男友一起吃蚵仔麵線，由於不常見面，自然也不知道對方不吃香菜；豈料男友一看到麵線上滿滿的香菜，便堅持要分手，讓原PO難過不已。

女網友在臉書粉專「靠北星座」上發文表示，她與男友一直都是遠距離戀愛，久久才會見一次面，所以有些飲食習慣就還不太熟悉。原PO超級喜歡吃香菜，但卻不知道男友正巧相反，兩人去吃蚵仔麵線時，她便要求老闆，「我那份要加很多香菜」，而老闆則兩碗都加上滿滿的香菜。

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▲▼處女座的男友因為「香菜」而向原PO提分手。（圖翻攝自Facebook／靠北星座）

▲處女座的男友因為「香菜」而向原PO提分手。（圖翻攝自Facebook／靠北星座）

男友停好車以後，一看到滿滿的香菜就馬上變臉，質問原PO「你知道我不吃香菜嗎」、「整碗麵線都被香菜汙染了，很臭！你要我怎麼吃？」面對男友的激動情緒，原PO雖然企圖安撫，但仍事與願違，而後老闆娘出面協調，還表明可以再送上一碗沒有香菜的麵線，但男友卻冷冷的婉拒，並轉身騎車離開。

被丟在麵線店的原PO相當難過，而老闆娘也不斷給予暖心的安慰，然而沒多久後，原PO竟收到男友決定提出分手的訊息。男友在訊息中寫道，他覺得兩人並不適合，他沒辦法陪伴原PO吃香菜，「因為我這輩子最討厭的食物就是香菜，連看別人吃都很痛苦，尤其是自己的女友。」

▲▼處女座的男友因為「香菜」而向原PO提分手。（圖翻攝自Facebook／靠北星座）

▲原PO難以接受這樣的理由。（圖翻攝自Facebook／靠北星座）

貼文一出，不少網友都看傻眼，「因為不愛了，不管你怎麼做都是錯的，看開吧」、「現代人的分手理由根本進化到神領域了」、「香菜事件只是引爆問題的導火線」、「只用香菜就可以過濾掉不適合的人，我覺得挺划算的」、「他只是剛好有了藉口，對妳早沒心了」、「第一次看到因為香菜分手」。

此外，也有網友歪樓回應，「說真的，我也不吃香菜，被香菜沾染過的任何東西都會有那種味道」、「我也很討厭香菜，不小心加到也就只能火速挑掉避免味道殘留太多」、「我也無法接受香菜，連看到別人吃我都會皺眉頭」。

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關鍵字：

蚵仔麵線香菜分手遠距離飲食習慣靠北星座

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