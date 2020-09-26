載博士男友爆胎！狼狽妹抵車行「換1000元輪胎」　一句話引爆分手

▲不少情侶說到錢傷感情！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「這段戀情真讓我大開眼界！」一名女網友分享，曾遇到一位摳系男友，某次機車爆胎，要求男友幫忙打電話找車行，對方卻堅持幫打一通要給10元，還要求原PO付錢讓他坐小黃回去。至於引爆分手的原因，是原PO好不容易到達車行，決定要換1000元的輪胎時，男友竟大罵「為何不換800元的就好」，讓她氣得放生。

一名女網友在Dcard上，看到一篇「吃1塊蛋餅！摳男友「要給我5元喔」受不了 她掏2千元霸氣分了」的文章後，也娓娓道來曾遇到一位小氣豬隊友，當時，對方正在讀博士班，而她半工半讀，小倆口在經濟上能省則省，因此達成AA制的共識。

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「但是隨著每次見面我發現我錯了...」原PO透露，某次去吃煎餃，男友總會使出招牌動作，開始數盤內的顆數，「規定一人只能吃幾顆才公平」，甚至二訪該店時，男友也要堅持要數數量，就怕老闆「少放一顆或多放一顆！」

就連兩人吃蛋糕，份量也絕對經過他完美計算，「我們習慣各點一個，不同口味，但是每次他都會要求要切一半，而且只能由他來切，他都會對齊切線超久...我有次開玩笑問他要不要乾脆用量角器，他還跟我說好！」

不過斤斤計較一事卻沒讓原PO心死，真正引發分手的，是原PO騎著機車載男友來租屋處，路途中卻爆胎，礙於已晚上10點多，附近車行早已休息。然而原PO不死心，繼續打電話找店家，並要求男友一起幫忙打，結果卻換來一句「我不要！除非妳一通電話付我10塊錢...」

整個過程中，男友就站在一旁擺爛發呆，還事不關緊表示，想直接搭計程車回去租屋處，至於計程車錢要原PO負責，「誰叫妳車子壞掉，明天早上妳自己找車行來路邊牽車，再去車行修理！」當下原PO斷然拒絕回應，「我不要，因為這裡很荒涼不想把車丟在這裡。」

所幸，不久後終於找到一間佛心車行來解救，一路上原PO一度委屈心想「為什麼要跟這個人過得這麼辛苦...」抵達店家後，老闆詢問要換1000元還是800元的輪胎，差別是前者比較止滑，為了安全起見，原PO毫不猶豫選了1000元的輪胎。

殊不知總是置身於室外的男友終於出聲了，原PO還原對方的舉止態度，「他就開始罵我幹嘛浪費錢，為什麼不選800的？」當下原PO決定不忍了，回嗆「你跟我計較食物、計較電話錢，現在連我花輪胎的錢都要說我浪費錢是怎樣？畢竟錢是我出的，車是我在騎的，我怎麼樣選擇到底關你什麼事？」此話一出，也讓3個月短命戀情正式宣告破裂。

▲網友發表看法！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友搖頭直呼，「這男友有點過分了，連電話費都付不起？喔不～他是前男友，他也只配當前男友」、「我覺得AA制的出發點在於彼此尊重對方的錢財，還有為自己的消費負責，過度把重點放在一定要『平分』就觀感很差」、「我的觀點是認為AA制沒有不對，但是如果連20、30元都要斤斤計較的話（不論男女），這情侶當的比朋友還不如，一點冷暖都沒有」、「他該不會連保險套都要你出吧？因為男生不會懷孕」。