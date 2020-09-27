怕女友經痛！他搶走冰淇淋怒扔火鍋：我是為你好　千人看傻戰翻

▲原PO與男友的想法沒有共識。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「經痛」是許多女性的共同煩惱，一名女網友日前抱怨，雖然自己有經痛的問題，但平時還是會照常吃冰；然而某次挖了一球最愛的香草冰淇淋後，竟被男友直接搶走並丟進火鍋內，讓她當場氣炸，「到底憑什麼這麼做？」而對方則是以「我是為你好」、「怕你不舒服」為由解釋，獅子座的兩人互不低頭，達不成共識。

這名女網友在臉書粉專「靠北星座」上發文表示，她先前與男友去吃小火鍋時，雖然才吃到一半，但忽然很想吃冰，於是便起身挖了一球最愛的香草口味冰淇淋；回到座位後，「男友看到我吃冰，就很不爽」，於是手上的冰淇淋直接被對方搶走並丟進火鍋裡。

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原PO表示，她每次生理期來的時候，肚子都會非常不舒服，因此男友就認為「我就是冰吃的太多，所以才把我的冰淇淋搶走丟到火鍋裡。」雖然男友出於善意，但這樣的行為還是讓原PO相當火大，「到底憑什麼這樣做？」而且她不管平時有沒有吃冰，都同樣會經痛，根本沒必要這麼做。

▲獅子座的兩人互不退讓。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

原PO認為，不准她吃冰就算了，把冰淇淋丟進火鍋中根本就是浪費食物，「你這樣我火鍋怎麼吃？」想不到男友還是嘴硬，甚至喝了一口已經浸滿冰淇淋的火鍋湯。原PO見狀後立刻起身走人，衝去超商買冰怒吃一波。

而後，原PO男友也在通訊軟體上解釋，「你走掉是什麼意思？我是為你好，怕你不舒服！」不過男友的這番話，原PO並不領情，認為對方無論如何都不必將冰淇淋丟進火鍋內，於是便自己搭車回家。此時，男友心中也燃起一把怒火，賭氣說道，「你痛死算了，我不會再照顧你！」獅子座的兩人互不低頭，完全無法達成共識。

▲男友事後在通訊軟體上向原PO解釋。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

貼文一出，不少網友都力挺原PO，「單方面的強迫算什麼為你好」、「要關心也不是用不講理的方式啊」、「男友這樣做也太過分」、「女生不愛惜自己的身體就不愛阿，不代表對方就可以以愛他之名作賤他」。

不過也有人替男友說話，「有人關心是件幸福的事，即使霸道不講理，出發點都是擔心你」、「我覺得他是為你好！而且女生月經剛走還是要小心」、「出發點是好的啦，但就是表達方式太浮誇」、「他還是很關心你，只是方式有些錯誤而已」。