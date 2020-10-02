東西吃到一半...噁男跳出「脫褲曬鳥」下秒拚命狂搓！她一看傻眼

▲阿溫被依法判拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿溫」（化名）在某間速食店用餐區，看到女子「小花」（化名）獨自在該處用餐，竟然當眾將自己褲子脫下，並將生殖器掏出曝露在外，甚至還公然打手槍，誇張的行徑讓在場人員嚇得趕忙報警。對此，嘉義地院審理後，依法判他拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿溫日前在嘉義某速食店的二樓用餐區，看到小花獨自在該處吃飯，竟然就為了滿足、刺激性慾，基於意圖供人觀覽，公然猥褻行為之犯意，於不特定多數人可得共見共聞之餐廳內，把自己褲子脫下，將生殖器掏出曝露在外供人觀覽。

更誇張的是，阿溫不僅將生殖器掏出，甚至還在用餐區內，用手搓揉自己的生殖器，公然猥褻行為，已經引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性之道德感情，有礙於社會風化。對此，法官認為，阿溫的行徑，已經造成小花心理驚嚇，並造成公眾不適感，進而產生厭惡。

此外，法官查閱後發現，阿溫先前就已經有一次妨害風化之前科，卻仍不知警惕改善，惟念他犯後坦承犯行，態度尚可，審酌其家庭狀況、智識程度等之後，依犯公然猥褻罪，判他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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