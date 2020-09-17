板橋妹捷運站遭壓地扯胸罩　她「抓鳥」反擊！變態男二審加重判刑

▲被害女子的內衣在拉扯過程中連同上衣遭扯下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

新北市一名女子2月間在板橋府中站2號出口牽著UBike經過時，突然被一名劉姓男子襲胸，讓她氣得馬上抓住劉男衣領質問，並大喊要報警，沒想到下秒反遭壓制在地上，上衣及胸罩還被用力扯下，當場於大街上呈現上半身全裸的狀態，好險一旁民眾見狀及時將劉男制伏。高等法院二審加重刑期，依性騷擾防治法判5月徒刑，強制猥褻判11月徒刑。可上訴。

被害女子2月24日上午9時許準備還完UBike去搭捷運，卻在人行道狹窄處，被劉男伸出左手抓捏左邊胸部，她當下停車質問為何要襲胸，劉男卻辯稱「你有什麼辦法證明我襲胸？」女子認為劉男是慣犯，且該處為監視器死角，於是抓住劉男衣領要拉他去報案。

雙方爆發拉扯衝突，由於劉男身型為180公分、120公斤的壯漢，一把就將155公分、50公斤的女子強壓在地上，毆打她的背部。此時女子為了救命，反擊抓住劉男下體，原本以為能夠逃出，沒想到又被抓回來，衣服及胸罩當街遭扯下，所幸附近民眾見狀及時將劉男壓在地上斥責，而一旁善心人士也趕緊拿衣服給女子遮蔽赤裸的上半身。

▲劉男與女子在府中捷運站外拉扯，發生激烈衝突。（圖／翻攝Google map）

警詢時劉男卻辯稱沒有對女子襲胸，是女子先抓住他、辱罵他三字經，且8年前他曾經出過車禍，手術後左側肢體無力，所以左手、左腳不靈活，不會以左手去襲胸，應該是肢體無力為求平衡避免跌倒時，才會碰觸到女子胸部，沒有性騷擾的犯意。

新北地院審理時，有目擊者指出有看到劉男一手勾著女子脖子、一手要扯下女子衣服，可見他左手還是能正常動作，加上近4年劉男都有在公共場所性騷擾的紀錄，故不採信他說詞，依照性騷擾、強制猥褻等罪嫌判他4個月、10個月徒刑。

二審台灣高院審理時，劉男再次否認犯行，法官認為他毫無悔意，考量他未來可能有再犯之虞，審結決議加重刑期，依性騷擾防治法改判5月徒刑，強制猥褻改判11月徒刑。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！