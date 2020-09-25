上酒店嗨ㄎㄧㄤ…男耍色「隔褲摸作陪妹私處」　6位數罰金曝

▲在酒店擔任作陪小姐的女子孟孟（化名），一日工作中遭酒客摸下體侵犯，氣炸告上法院。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

閻姓男子日前上台北一酒店的包廂消費，期間他見作陪女子孟孟（化名）不勝酒力，竟趁機伸手隔著內褲撫摸她下體，整個過程恰巧被一旁友人小輝（綽號）錄下。事隔幾日，孟孟酒醒後發現自己竟遭侵犯，遂拿著上開錄影影像至警局報案，閻男因此被判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

閻男2018年5月17日凌晨3時至5時許，與男性友人小輝一同前往北市中山區某酒店包廂消費，並點台女子孟孟作陪。怎料同歡期間，閻男竟趁孟孟喝醉精神恍惚、身體無力癱軟在沙發上時，先伸出右手潛入她裙下，接著就直接隔著女方內褲撫摸她下體，過程中就算孟孟有嘗試起身抵禦，但仍因不勝酒力而失敗。

閻男對孟孟猥褻的整個過程全被一旁起鬨的小輝持手機錄下，從錄影畫面中可見，受到侵犯的孟孟不斷說著，「你們自己處理、自己弄、自己可以」等語，明顯就是在拒絕。而事發過幾天，孟孟發現此影像後，認為自己無辜遭辱，遂拿著相關證據至警局報案。

法庭上閻男坦認犯行，承認自己行為錯誤，法官考量他明顯有悔意，目前也已與被害女子達成和解，審結依乘機猥褻罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

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