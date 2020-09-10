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新竹自行車狼　專挑「騎腳踏車回家」少女摸一把

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腳踏車,單車（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲一名自行車之狼多次尾隨女學生下手，檢方認為他有高度再犯風險，檢請法官以預防性考量繼續羈押。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張姓變態，多次騎腳踏車尾隨少女後面襲臀、猥褻，被警方逮捕後移送法辦。檢察官認為，依張男的犯案手法來看，若再處於相同情境，仍有再犯之虞，且被告至今無病識感、也未曾就醫治療，建請法官裁處繼續羈押。

調查指出，無業的張姓男子平時喜歡騎著腳踏車亂逛，2020年8月，他尾隨一名國中少女騎腳踏車回家，趁少女到家門口下車時，伸出鹹豬手襲臀，少女嚇得大叫衝進屋，張男則趁機騎腳踏車溜走。

一周後，張男又著騎腳踏車在路上閒逛，看到1對少女騎腳踏車雙載，又尾隨2人，先推後座的少女背部，再趁機摸她屁股。騎車的少女發現變態尾隨，加快速度試圖躲避，卻意外騎到無尾巷內，張男竟對2少女上下其手、環抱、猥褻後離開。

2名少女騎著腳踏車逃到附近的外婆家跟家人說「我們遇到色狼了」，外婆才帶著2人報警抓狼。警方則調閱監視器，抓到這名張姓變態男。

新竹檢方認，張男以相同手法在密集時間內對3名少女多次強制猥褻，其惡行危害社會秩序，雖被張男坦承犯行，且保證未來不會再犯，但依其犯罪型態觀察，若再處於相同情境，仍有再犯之虞，且被告至今皆無病識感，也未曾就醫治療，若准予具保讓他返家，未來仍有高度再犯風險，因此建請法官裁處繼續羈押。

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