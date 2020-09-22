隔著褲子揉...辣妹趴身嬌喊「要不要」！他一聽冷冷推開　結局曝

▲阿傑被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名男子「阿傑」（化名）是一間養生館負責人，但他卻媒介、容留女子在裡面，為不特定男客進行半套性交易，自己從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判他6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑是桃園某養生館負責人，但他卻基於意圖使女子，與他人為猥褻行為，而媒介容留以營利之犯意，以按摩1小時收費新台幣1千元的代價，讓店內小姐為不特定男客從事半套猥褻行為，而店家則從中抽取400元，其餘600元則油按摩小姐分得。

詭異的營業方式引起警方懷疑，因此喬裝成男客到該處消費，按摩過程中，按摩小姐不斷隔著褲子來回撫摸警察生殖器，並詢問要不要要增加時數，但警方聽到後，當即表明身分，並通知其餘埋伏的同仁前往店內。

對此，法官認為，阿傑已經有多次妨害風化紀錄，但他卻仍不思悔悟，再度媒介、容留成年女子與他人從事猥褻行為，並藉此牟利，破壞社會善良風俗，且犯後仍舊狡辯推卸，因此依犯圖利容留猥褻罪，判他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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