　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隔著褲子揉...辣妹趴身嬌喊「要不要」！他一聽冷冷推開　結局曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲飯店,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿傑被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名男子「阿傑」（化名）是一間養生館負責人，但他卻媒介、容留女子在裡面，為不特定男客進行半套性交易，自己從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判他6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑是桃園某養生館負責人，但他卻基於意圖使女子，與他人為猥褻行為，而媒介容留以營利之犯意，以按摩1小時收費新台幣1千元的代價，讓店內小姐為不特定男客從事半套猥褻行為，而店家則從中抽取400元，其餘600元則油按摩小姐分得。

詭異的營業方式引起警方懷疑，因此喬裝成男客到該處消費，按摩過程中，按摩小姐不斷隔著褲子來回撫摸警察生殖器，並詢問要不要要增加時數，但警方聽到後，當即表明身分，並通知其餘埋伏的同仁前往店內。

對此，法官認為，阿傑已經有多次妨害風化紀錄，但他卻仍不思悔悟，再度媒介、容留成年女子與他人從事猥褻行為，並藉此牟利，破壞社會善良風俗，且犯後仍舊狡辯推卸，因此依犯圖利容留猥褻罪，判他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

【更多新聞】

快訊／整桶屎來源曝！「潑屎哥」認了：我自己拉的　親曝潑屎原因

影／公車內部影片曝...司機「打2次瞌睡」身體猛抖！暴衝人行道1死1傷

女士官激戰海軍上士...「166秒機房動作片」叫聲蓋過機械！下場曝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
手機誤丟洗衣機！婆婆桌上放整疊千元鈔…她一看紙條暖哭
艾倫狄珍妮「消失5個月」重回節目當主持人！　鏡頭前道歉
快訊／北市某安養中心嚴重火警！　3老人燒傷無生命跡象
快訊／暴衝公車司機曾吸毒　三重客運回應了
12歲女童全盲在家自學　老師剛走…她與2歲妹火海雙亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

台中客運恍神！猛撞臨停吉普車...「撞球效應」8車慘遭波及

基隆市警局抓車輛超速與噪音神器亮相　半年開出1007件罰單

MIB翻版！鳳山飆砍「快打清潔隊」掩太平　命店家：監視器別外流

可憐綠蠵龜「無法下潛」恐曬昏頭　海巡救援隨船護送醫治

國道2號2大1小3車連環撞　大貨車駕駛受困變形車頭被救出

快訊／內湖某安養中心嚴重火警！3老人全身燒燙傷　命危搶救中

遭餵毒女子竟脫衣發狂而死！「暴君」前主唱蕭逸緩刑5年

彰化12歲女童全盲在家自學…老師前腳剛走！她與2歲妹慘死火海

控屏東士官長性侵！她FB曝「超渣事蹟」挨告…關鍵錄音檔逆轉結局

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

台中客運恍神！猛撞臨停吉普車...「撞球效應」8車慘遭波及

基隆市警局抓車輛超速與噪音神器亮相　半年開出1007件罰單

MIB翻版！鳳山飆砍「快打清潔隊」掩太平　命店家：監視器別外流

可憐綠蠵龜「無法下潛」恐曬昏頭　海巡救援隨船護送醫治

國道2號2大1小3車連環撞　大貨車駕駛受困變形車頭被救出

快訊／內湖某安養中心嚴重火警！3老人全身燒燙傷　命危搶救中

遭餵毒女子竟脫衣發狂而死！「暴君」前主唱蕭逸緩刑5年

彰化12歲女童全盲在家自學…老師前腳剛走！她與2歲妹慘死火海

控屏東士官長性侵！她FB曝「超渣事蹟」挨告…關鍵錄音檔逆轉結局

中秋尋找高高手！礁溪7米鞦韆架亮相　踢3樓高鈴鐺...冠軍賞3萬

吃路易莎熟食！內行人曝光「必點2種類」　大讚這一點：真平價　

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」！全聯推西班牙料理神器集點換購

「勇敢之盾」軍演！美上校：證明能從海上帶入壓倒性的火力

黃竣民／「雲豹」甲車在街頭含淚跳恰恰

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

4度入圍金曲台語歌后　張涵雅放話紅毯戰袍：能露的都露！

印媒：印軍欲在中印邊境用「雙峰駱駝」運輸和巡邏

友婚禮爆桌「人免到，照收禮金」　她崩潰求助！釣出本尊…網怒炸

我下課媽媽不在家！女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

目擊公車暴衝　返家驚知「死者是至親」

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

即／內湖公車釀1死1傷！　駕駛認了吸毒

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

實習師發現學生廁所愛愛　偷拍畫面猥褻女學生

即／信義分局偵查佐「搶救一夜身亡」！

更多熱門

相關新聞

辣妹危險自拍　被高速摔出車外

辣妹危險自拍　被高速摔出車外

英國一名爆乳辣妹在高速公路搭朋友車時，為了拍直播影片竟然將整個上半身伸出窗外，由於車速當時高達110英里（約177公里），結果在鏡頭前慘被摔出車外，掉到另外一條有許多來車的車道，差點就被輾死。

熱舞辣妹騎棺材24秒　狂吻遺體

熱舞辣妹騎棺材24秒　狂吻遺體

外國妹羞問「要不要抓龍筋」

外國妹羞問「要不要抓龍筋」

男友無照被攔「水蛇腰辣妹」開心比讚

男友無照被攔「水蛇腰辣妹」開心比讚

即將／動漫展秀「黑森林」辯只給男友拍　假Coser被訴

即將／動漫展秀「黑森林」辯只給男友拍　假Coser被訴

關鍵字：

辣妹妨害風化

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面