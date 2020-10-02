4千萬讚國外粉專PO圖分享！「胡迪次長」迷因眼神電力無國界

▲次長「眼神求救」變迷因瘋傳。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

一組台北市長柯文哲要和總統蔡英文握手的照片意外成為迷因話題，其中經濟部政務次長陳正祺的尷尬表情是一大亮點，這組照片昨（1）日也被擁有超過4千萬讚數的外國粉專「9GAG」分享，外國網友也陷入一番熱烈討論，紛紛替人物設計對白。

柯文哲29日出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會，原本要與總統蔡英文握手，但蔡英文僅以拱手致意，陳正祺先是左看看、右看看，最後乾脆看向正前方鏡頭，這畫面全被《ETtoday新聞雲》記者林敬旻捕捉，意外成為迷因話題。

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「9GAG」的臉書粉專累積超過4千萬次讚，IG粉絲更高達5400萬人，瀏覽量相當可觀，該專業昨日就將這張圖PO出，並要網友們設計對白。

許多外國網友被「次長迷因」逗樂，紛紛在留言嶄露創意，「當你發現自己的寶貝和男友其實認識，而且看起來很親密」、「右：我的暗戀對象／左：我男朋友／站在中間的我：微笑」、「你有病毒／妳也有病毒／大家一起得病毒」，也有不少網友表示，陳正祺真的長得很像胡迪。

▼迷因圖紅到國外。（圖／翻攝自臉書／9GAG）

