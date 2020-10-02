國5南北向「車潮高峰」時間點曝！恐塞到晚上10點才紓解

▲今年中秋連假國道交通量增加，不過卻沒有出現大量壅塞情形。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第二天，上午國道路況順暢，高公局表示，截至今日上午9點為止，國5南向通過車輛共有10869輛次，較去年同期增加21％，預計上午開始湧現車潮，至下午4點紓解，國5北向路段也會在下午3點出現車流，預計晚上10點紓解。

高公局播報員張譽耀表示，截至今日上午9點為止，國道交通量共18.8百萬車公里，預計今日整日交通量可達119百萬車公里，南北向交通量都較去年中秋節增加。國5南向通過車輛共有10869輛次，較去年同期增加21％。

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張譽耀指出，今日上午國道路況大致順暢，國5南向南港至坪林路段，預計上午開始湧現出遊車潮，下午3到4點紓解，北向宜蘭到坪林路段於下午3到4點車流漸多，晚上9到10點紓解。

而中部國1南向彰化至埔鹽、國三南向快官至霧峰、國六東向舊正至國姓，與南部國一東向仁武至燕巢系統、國一南向仁德系統至高科等路段也會在中午出現車多情形。

▲高公局播報員說明上午路況。（圖／記者張榮恩攝）

高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

今日相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲10/2國道交通量預測。（圖／高公局）

另外公路總局表示，預估各觀光風景地區短程出遊仍會有車多時段情形，如北部地區台2線福隆至瑞濱(東向：10-19時，西向：9-17時)、萬里至大武崙(東向：14-20時，西向：9-17時)、關渡至淡水(東向：14-20時，西向：9-17時)、台3線及台7線大溪至慈湖(南向：9-15時，北向：9-19時)；中部地區台14甲線霧社至清境農場雙向10-15時、台21線日月潭雙向10-15時。

南部及東部的出遊車潮湧現時段，預估如台26線墾丁街道路段雙向10-15時、台18線中埔路段西向：15-16時、台86線歸仁交流道-台19甲線路口東向10-12及15-16時。