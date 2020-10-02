17歲少年中秋夜烤載女友續攤　人車衝入魚塭...男斷魂女獲救

▲台南1位17歲陳姓少年，中秋夜深夜騎機車載黃姓女友烤肉續攤，疑似不熟路況人車衝入1處魚塭，黃女被救起，消防人員下艇摸黑搜救陳男。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南1位17歲陳姓少年，在中秋夜深夜騎機車載黃姓女友烤肉續攤，疑似不熟路況人車衝入1處魚塭，台南市消防局據報派員前往救援，黃女被救起，但陳男起時已無生命跡象，經送醫急救院方搶救無效，宣告不治身亡，目前肇事原因及相關責任由市警三分局警方調查處理中。

10月1日中秋夜深夜11時35分許，17歲陳姓少年騎機車後載17歲黃姓女友，為烤肉續攤行經台南市安南區公學路4段122巷1處魚塭時，疑因路況不熟，不慎人車衝入魚塭內，黃女因抓住魚塭內水車呼救，適逢市警三分局偵查佐施奕任休假經過，聽見有人呼喊救命，施員立即前往查看，並通報市警三分局警方及台南市消防局派員救援。

台南市消防局派出9車2艇16人，另加義消12人前往搶救。深夜11時43分許，安南車組到達現場，當時該名17歲黃女已被義消救起，輕微嗆水，臉部擦傷，意識清醒，由安南消防分隊救護車送台南市立安南醫院救治無礙，但未見陳男人影。

消防人員下救生艇進行搜救，於2日凌晨0時51分發現陳姓少年，馬上以救生艇搶救上岸，但陳姓少年已OHCA無生命跡象，消防人員現場施以CPR後，同時由安南消防分隊救護車送安南醫院搶救。據安南醫院指出，該名陳姓少年到院前已死亡，急診醫療團隊經全力搶救後，仍回天乏術宣告不治身亡。

市警三分局安佃派出所及偵查隊案發後均派到場查處，並進行勘查蒐證，根據了解，陳姓少年與黃姓少女家住在現場附近，兩人烤肉後原本打算到其他朋友家續攤，未料發生此一意外憾事，讓陳男家屬難以接受，今年中秋夜成了悲傷的中秋節。全案由三分局警方報請檢察官相驗，真正肇事原因、陳男是否涉嫌酒駕，由警方調查釐清中。

・天然植萃成分

