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LIVE／今天防「7大地雷路段」　高公局10:00說明最新路況

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生活中心／綜合報導

中秋連假第二天，交通部高公局表示，國道壅塞路段包括上午有國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰及國5南向南港系統-坪林等路段；下午則為國5北向宜蘭-坪林及南向南港系統-坪林等路段。高公局將於10點解析路況，《ETtoday新聞雲》將同步直播。

高公局表示，今日為中秋節連續假期第2天，預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，亦為平日年平均的1.4倍左右。

▲▼10月1日中秋連假第一天，國道三號土城樹林鶯歌路段車流。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲國道三號土城樹林鶯歌路段車流。（圖／記者呂佳賢攝）

國道交通疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今日壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統·、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰及國5南向南港系統-坪林等路段；下午則為國5北向宜蘭-坪林及南向南港系統-坪林等路段。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局表示，已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、利用台 9 替代國 5、及利用台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，避開國道。

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲國道交通疏導措施一覽表。（圖／高公局提供）※點圖放大

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲連假第二天國道路況。（圖／高公局提供）

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