夫、兒相繼離世！　勇警李承翰母曝「不敢搭火車」：看到就掉淚

▲法務部長蔡清祥南下嘉義慰問李承翰母親。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

鐵路勇警李承翰為了保護車上乘客，不幸遭到鄭姓嫌犯持刀刺殺身亡，而法務部長蔡清祥23日南下嘉義，慰問李承翰母親，並與李母話家常聊天。李母談及近況，直言現在不敢搭火車，就算只是看到火車，眼淚都會不自覺掉下來，讓人相當心疼。

蔡清祥23日下午與保護司長黃玉垣等人到李承翰老家慰問李母，除了大讚李母日前捐出了大筆金額幫助嘉義市低收入戶外，也與她話家常聊聊近況。對此，李母表示，自己已經好一陣子不敢搭火車，就連看到火車，眼淚都會不自覺落下，而她也坦言，「要不想很難」，目前最希望的就是官司能打贏，而她也會好好照顧自己，不讓在天上的承翰跟李父擔心。

蔡清祥表示，當初聽到這不幸消息，覺得非常難過與不捨，於是立刻示犯罪被害人保護協會嘉義分會，前往關心慰問，即時給予協助，期盼家屬縮短創傷歷程，早日走出陰霾。

蔡清祥提到，法務部跟衛福部也已針對精神患者犯罪治療，以及預防犯罪溝通，而日前也到各地看了9個據點，未來將會交由行政院決定，何處可做為司法精神病院，並且做出更健全完善的精神醫療地點。

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