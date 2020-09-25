吳斯懷反對取消懸掛國父遺像　提案「公職誓詞國家為中華民國」

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委范雲、莊瑞雄日前提案刪除政府機關、學校、軍事部隊掛國父遺像的規定，並修正宣誓條例，正副總統、公職人員不必像國防遺像宣示。對此，國民黨立委吳斯懷25日在臉書批評，民進黨立委取消懸掛國放遺像，代表民進黨要消滅中華民國。

▲吳斯懷25日批評民進黨提案取消國父遺像。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷）

吳斯懷認為，民進黨一直以來用意識形態治國，除去中國史還不夠，現在還提案取消懸掛國父遺像，連中華民國國父都不要了，請問置憲法於何地？今天民進黨要以轉型正義為理由，拿掉國父遺像，明天就可能以同樣理由，換掉中華民國國號、國旗。

「為什麼政府機關、學校及部隊禮堂要放國父遺像，就是提醒國人勿忘革命初心，勿忘中華民國的由來。」吳斯懷表示，今天民進黨要取消懸掛國父遺像，就是忘本、忘恩、忘義，有本事就宣布台灣建國獨立，及立一部台灣國憲法。

吳斯懷呼籲，除堅決反對民進黨提案取消懸掛國父遺像外，國民黨將提案修正《宣誓條例第六條》、《中華民國憲法增修條文增訂第二條之一》、，《總統副總統宣誓條例第三條條文》要求所有公務人員在就職誓詞中，將「國家」明定為「中華民國」。

對此，國民黨立委溫玉霞留言表示，「吳委員加油」；而吳斯懷則回應「一起」。

▼溫玉霞回應吳斯懷25日貼文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷）

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