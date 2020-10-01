擁「奧斯頓馬丁+麥拉倫」超跑！林東芳把妹術曝　看上就帶「小房間」解決

▲林東芳曾是DUCATI台北會長，還主辦過多次車聚。（圖／CTWANT提供）

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曾入選2018年《米其林必比登推介》的「林東芳牛肉麵」由於租約與營業登記等問題，曾於14個月內2度搬遷店面，且對外透露均砸千萬裝潢，讓人見識到林東芳的驚人財力。據《CTWANT》接獲爆料，林東芳還是曾是Ducati台北會長，身邊不乏女性圍繞，他卻趁機灌醉女生並約會強暴。不過，對於一切指控，林東芳本人不願受訪，而有其他自稱是林東芳家屬的人則稱「這是子虛烏有的事」。

臉書月前出現一個私密群組，一開始約9個人，後來人數不斷增加，其成員都是與林東芳「已經發生關係的女朋友」，想進入群組還必須熟知林東芳的口頭禪。該群組控訴，林東芳「同時跟很多女生發生性關係」且「或許設了鏡頭把嘿咻短片錄起來了！」並提醒成員務必要去醫院做檢查，因為已經有女生被傳染了疾病。

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該群組還透露，林東芳善於用金錢攻勢追求女生，擅用的招式就是先把人約出來吃飯，接著就大方送禮、給生活費，甚至幫忙付房租，再加上不時的噓寒問暖。而根據《CTWANT》獲得的資訊，林東芳財力驚人，光是超跑就有一輛Aston Martin跟一輛麥拉倫600LT，除此之外，他還熱愛重機，曾擔任台灣DUCATI DOC（Desmo Owners Club）台北會長9年，連常客都知道他常常騎著重機去把妹。

▲林東芳臉書上充滿他與各種昂貴重機的合照。（圖／翻攝自臉書）

由於林東芳熱愛重機又常參加車友會，各種飯酒局眾多，林每天早上去店裡試一下湯頭後，下午就開始各種應酬，一路喝到深夜，如果隔天宿醉就不會去店裡。店面樓上也因此弄出一個小辦公室方便朋友來找他喝酒，身邊也總是圍繞著各種女性，包括車友、各種行業的業務（精品、保險、保健品、直銷等）、酒店妹，甚至小模、直播主都有。而林東芳只要覺得不錯的都會藉機約出來吃飯喝酒，之後再進行金錢攻勢。

知情人士向《CTWANT》透露，林東芳之前有租兩個場地來安置名下車輛，一個場地專放重機，另一個場地則放超跑與其他豪車，而放超跑的地方兼做招待所，他會約他追求中的女性到招待所喝酒，將女方灌醉後帶到招待所旁的小房間性侵。不少女性酒醒發現失身，基於已經被林東芳追求過一段時間，或是已經收下一些禮物、金錢，再被林東芳說服其實兩人之前的相處已經跟情侶沒兩樣、發生關係也是很正常的，遂與林「繼續交往下去」。

但交往後也不是王子與公主從此過著幸福快樂的日子，知情人士與《CTWANT》爆料，林東芳偷吃從來都不遮掩，家裡不只出現女性毛髮，甚至連潤滑液、跳蛋等情趣用品也隨處擺放，但遭女方詢問時林就會老羞成怒動手打人，甚至將對方揍到肋骨骨折、脊椎骨折等，並威脅女方絕對不能透露出去影響到他的生意或形象，不然就要「同歸於盡」。《CTWANT》也有拿到被害女性受家暴的照片及相關資料，但基於保護被害人，因此本次選擇不予公開。

就在臉書群組出現後，這些曾與林東芳交往過的女性彼此搭上線，發現時間多少都有重疊，且林都會以「要我戴套就是嫌我髒」、「要我戴套就是不信任我」為藉口，拒絕在性行為時戴保險套，所以不少人每每跟他發生關係後，都會出現發炎的症狀，但若跟林講的話，還會被嫌棄一定是生活習慣不好或是不好好保持清潔衛生。不過，一直發炎還算輕微的，據悉至少有3名曾與林東芳發生性關係的女性確診罹病。

《CTWANT》致電林東芳牛肉麵店，員工表示事屬老闆個人隱私，不僅無法告知，也不願意代轉記者的提問給林東芳本人，讓他親自來回應，更強調「林東芳不受訪」，自稱是林東芳家屬的該員工說：「這是子虛烏有的事，是外界亂講，對於指控，你們要自己去求證。」

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