林東芳被爆「把妹渣男」！多女被灌醉小房間性侵拍片　父硬起來回應

記者董美琪／綜合報導

知名「林東芳牛肉麵」驚傳桃色風波！老闆林東芳被周刊爆料長期到處把妹，與多女交往時間重疊，且拍攝性愛影片，甚至被報導灌醉女子並約會性侵，多次對女友施暴，將人打到骨折。對此林東芳店員紛紛表示不了解，父親則對外回應，不實報導將盡速採取法律告訴。

▲林東芳牛肉麵。（資料照／記者彭懷玉攝）



《CTWANT》報導，臉書出現「林東芳受害者聯盟」私密群組，成員都是林東芳的前女友，裡頭指控林東芳偷拍性愛影片「或許設了鏡頭把嘿咻短片錄起來了」，更曾將人打到骨折，並希望提醒大家「小心可能被林東芳傳染疾病」。這名女網友還表示，林東芳喜歡用金錢攻勢把妹，常先約出來吃飯，送禮、給生活費，甚至幫付房租。

知情人士指控，不少女性在群組發現自己同時皆為林東芳女伴，認為林東芳劈腿，且指控林東芳都會拒絕戴套發生關係，導致女子私密處發炎，但被林東芳回說，是她生活習慣問題沒保持乾淨，據悉有3人確認染病。

林東芳也被臉書群組控訴，多次對女友施暴，將人打到骨折，動手原因多是酒後失控，或偷吃被質問，家中還出現女性情趣用品。

報導指出，林東芳租了2個場地停放名車及重機，其中一處同時是招待所，平常會邀女性來小酌，將女灌醉後再帶到小房間性侵，女子醒來被說服交往。

不過這一切指控爆料是否屬實，林東芳尚未對外回應，店員對一切也毫無所悉，根據《東森新聞》報導，林東芳父親受訪回應，兒子很孝順，且他已經長大成人，做爸爸的不會過問私人生活，目前還沒聯絡到兒子，如果是不實指控的內容，絕對會立刻提告。

►一瓶搞定！肌膚哲理三合一洗面乳好便宜！