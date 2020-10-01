健康存摺驚見「陰蒂截斷」！他傻眼：我男生耶　網揭「驚人秘密」全歪樓

▲男網友看了健康存摺，才發現自己有「異常」就醫紀錄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

許多民眾都會以APP預購口罩，有時就會順便使用APP查詢就醫紀錄，沒想到列出來的申報項目，令人傻眼。男網友表示，打開健康存摺赫然發現自己的陰蒂被截斷了，「可是我是男生耶，我的陰蒂去哪了？可以還我嗎？」引起激烈討論。

男網友在PTT發文表示，剛剛看見爆卦自費矯正被浮報，所以自己也趕快去下載健康存摺，赫然發現申報資料中，居然有「女性外部生殖器官完全外傷性截斷之初期照護」，可是重點是他是男生。貼文一出，引起網友激烈討論「其實你是女的，你不知道而已」、「雙性人」、「盜陰蒂集團」。

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▲健康存摺竟顯示，男網友「陰蒂截斷」。（圖／翻攝自PTT）

對此有網友解答，很多家醫院都會面臨這2、3年「ICD9」轉換「ICD10」的狀況，期間會採用院內輸入ICD9，然後醫師手動點選連結的ICD10，或者自動選取，自然就會發生陰蒂被盜情況，因為陰蒂跟陰莖是同源器官，「ICD9沒有分清楚男性女性，跳到ICD10很容易發生盜陰莖事件。」

▲網友解答原因。（圖／翻攝自PTT）

網友指出，另外ICD10的分類又很複雜，舉例Dcard有人分享過「被太空船撞擊」、「被海豚撞擊」等；話鋒一轉，網友反問，「所以你到底有沒有GG重傷？icd9 8788才是重點。」

男網友則無辜回覆，「剛剛看到這篇我又嚇到了，深怕我GG也被盜走，小心翼翼地翻開褲檔後......，好險沒有，呼～」男網友解釋，那天是去醫美診所打自費臉部皮秒雷射及飛梭雷射。沒想到其他鄉民竟又歪樓，「所以你去美白GG？」令人啼笑皆非。

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