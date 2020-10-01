「火箭狂人」偷偷來！聯合國安理會：北韓擁有核武小型化技術

▲北韓仍未停止研發核武，甚至可能已擁有將核武小型化的技術。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年雖號稱集中精力在發展人民生活經濟、救災、防疫，然而其可能早已暗自研發出將核彈頭小型化的技術，令國際社會感受到非同小可的威脅！

根據韓媒《東亞日報》，由聯合國安全理事會對北韓制裁委員會授權成立的獨立專家小組在報告書指出，北韓可能早以在小型化核武的研發上取得成功，且不斷提升彈道飛彈的力量，該份報告書已獲得15個安理會理事國承認。

該份報告書中分析，北韓持續以寧邊核武基地為中心，進行濃縮鈾生產、建設輕水型反應爐、開採鈾礦等，「數個會員國認為，北韓籍有可能在過去6次的核武實驗中，掌握利用彈道飛彈攜載小型化核武的技術。其中一個會員國更認為，北韓仍致力於研發讓洲際彈道飛彈突破防空網域的技術，研發具多彈頭導彈，追求核武更極致的小型化。」

南韓外交當局對此表示，該份報告書與國際原子能機構（IAEA）的見解幾乎相同，政時北韓仍持續進行核武相關研發。

而該份報告書中也指出，北韓目前面臨國際社會全方位的經濟制裁，為突破現有困境，北韓軍需工業部將擁有資訊科技（IT）技術的勞工派遣至海外工作，盜用第三國民眾的身份，在當地賺取外匯，「北韓在中國的資訊科技人員約10至20人，每個月能賺取10萬美元以上；北韓甚至能以醫療合作的理由，派遣醫療人力前往莫三比克、安哥拉等非洲國家，直接在當地開設醫院、賺取外匯。」

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