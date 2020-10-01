　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「火箭狂人」偷偷來！聯合國安理會：北韓擁有核武小型化技術

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓仍未停止研發核武，甚至可能已擁有將核武小型化的技術。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓仍未停止研發核武，甚至可能已擁有將核武小型化的技術。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年雖號稱集中精力在發展人民生活經濟、救災、防疫，然而其可能早已暗自研發出將核彈頭小型化的技術，令國際社會感受到非同小可的威脅！

根據韓媒《東亞日報》，由聯合國安全理事會對北韓制裁委員會授權成立的獨立專家小組在報告書指出，北韓可能早以在小型化核武的研發上取得成功，且不斷提升彈道飛彈的力量，該份報告書已獲得15個安理會理事國承認。

該份報告書中分析，北韓持續以寧邊核武基地為中心，進行濃縮鈾生產、建設輕水型反應爐、開採鈾礦等，「數個會員國認為，北韓籍有可能在過去6次的核武實驗中，掌握利用彈道飛彈攜載小型化核武的技術。其中一個會員國更認為，北韓仍致力於研發讓洲際彈道飛彈突破防空網域的技術，研發具多彈頭導彈，追求核武更極致的小型化。」

南韓外交當局對此表示，該份報告書與國際原子能機構（IAEA）的見解幾乎相同，政時北韓仍持續進行核武相關研發。

而該份報告書中也指出，北韓目前面臨國際社會全方位的經濟制裁，為突破現有困境，北韓軍需工業部將擁有資訊科技（IT）技術的勞工派遣至海外工作，盜用第三國民眾的身份，在當地賺取外匯，「北韓在中國的資訊科技人員約10至20人，每個月能賺取10萬美元以上；北韓甚至能以醫療合作的理由，派遣醫療人力前往莫三比克、安哥拉等非洲國家，直接在當地開設醫院、賺取外匯。」

►快射了！北韓「蓄勢待發」打造超大型核動力潛艦 估雙十試射飛彈

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／1架共機運8侵擾我防空識別區！　國防部證實了
天王愛妻「血流一個月」胎死腹中　抱兒遺體痛喊：寶寶沒了
健康存摺驚見「陰蒂截斷」！　他傻眼：我男生耶
簡廷芮閃嫁…媒人是他！「賴先生」高帥正面曝光
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「火箭狂人」偷偷來！聯合國安理會：北韓擁有核武小型化技術

她拿「牛排刀」斬首前男友母親…狂吼：釋放靈魂！　法院判決逃死

美國2大航空公司等不到紓困金　將裁掉3.2萬員工！

孟晚舟堅稱引渡案「缺乏關鍵證據」　加拿大法官暫停聽審

跟老婆「吵架5年」受夠了！大叔崩潰爬基地台　鏡頭前委屈噴淚

為拍網美照...他「瞬間滅頂」！　12萬人全跪：真的服了

揪出新冠重症感染元凶！繼承他的基因...插管死亡速度秒增3倍

美大選辯論會一片混亂！　CNN：中國等反民主者成為「最大贏家」

拜登樂歪！辯論變鬧劇…狂吸「近3億」捐款　1小時募款金額破紀錄

麥當勞薯條可治禿頭？　川普自爆「不禿頭」秘訣就是愛吃它

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

「火箭狂人」偷偷來！聯合國安理會：北韓擁有核武小型化技術

她拿「牛排刀」斬首前男友母親…狂吼：釋放靈魂！　法院判決逃死

美國2大航空公司等不到紓困金　將裁掉3.2萬員工！

孟晚舟堅稱引渡案「缺乏關鍵證據」　加拿大法官暫停聽審

跟老婆「吵架5年」受夠了！大叔崩潰爬基地台　鏡頭前委屈噴淚

為拍網美照...他「瞬間滅頂」！　12萬人全跪：真的服了

揪出新冠重症感染元凶！繼承他的基因...插管死亡速度秒增3倍

美大選辯論會一片混亂！　CNN：中國等反民主者成為「最大贏家」

拜登樂歪！辯論變鬧劇…狂吸「近3億」捐款　1小時募款金額破紀錄

麥當勞薯條可治禿頭？　川普自爆「不禿頭」秘訣就是愛吃它

胡睿兒入獄3個月　林采緹帶2歲兒探監…一上車他就爆哭

快訊／中秋節也來！　國防部：1架共機運8侵擾我防空識別區

中職／萬昭清非三振型投手　2局飆4K曾總點出關鍵

連假第2天「國道七大地雷路段」壅塞！南北向上路最佳時間點曝

蔡依林這樣穿超減齡！盤點20套熱愛私著風格　最強小臉神器是「屋虎」

亞美尼亞指控：土耳其出動「空中預警機」　指揮亞塞拜然進攻

法網／謝淑薇台捷組合69分鐘直落二美澳　女雙首輪輕取過關

方文琳拒當「托嬰所」　要女兒多玩玩：不想太早當阿嬤！

天王愛妻「血流一個月」胎死腹中　抱兒遺體痛喊：寶寶沒了

烤肉加它能燃脂！7食材「吸油狂瘦」　營養師激推第1名：完全沒熱量

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

驚奇貓看主人泡澡　誇張表情笑翻

發現男友有小四　小三淋熱水報復

亞美尼亞稱　擊毀敵軍137輛坦克

川普拜登辯論成90分鐘爛電影　美媒：觀眾都嚇傻了！

泰王揮霍上百億「驚人帳單」曝光

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

他在WhatsApp分享歌曲「被判死刑」

7獅捕食農莊10隻羊　南非野生動物園全數撲殺

看完辯論　美國人只想移民加拿大

中秋返鄉超崩潰！他回老家「感冒」　篩檢才知完蛋

Google街景詭冒一塊灰！一看「慘白笑臉」藏樹後

更多熱門

相關新聞

美F-35B墜毀畫面曝　炸出巨大火球

美F-35B墜毀畫面曝　炸出巨大火球

美國國防部9月29日證實，海軍陸戰隊一架KC-130J空中加油機與F-35B戰鬥機，在空中加油時發生擦撞，導致F-35B墜毀，所幸機上人員緊急彈跳逃生，沒有造成傷亡。當時民眾拍下的墜毀畫面也曝光。

別再勾勾纏！北韓怒斥菅義偉「愚蠢癡呆」

別再勾勾纏！北韓怒斥菅義偉「愚蠢癡呆」

雷根號巡弋　美軍戰機編隊秀火力

雷根號巡弋　美軍戰機編隊秀火力

十一國慶大禮　美5架軍機飛南海

十一國慶大禮　美5架軍機飛南海

即／日股大當機　全天交易暫停

即／日股大當機　全天交易暫停

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓核武寧邊小型化洲際彈道飛彈

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

《我的少女時代》簡廷芮宣布結婚！

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

iPhone 12「優缺點曝光」！　效能、售價總評比

送走小鬼　楊丞琳酒吧獨飲「唱出濃濃思念」惹鼻酸！　

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面