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亞美尼亞指控：土耳其出動「空中預警機」　指揮亞塞拜然進攻

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▲▼南韓E-737空中預警機。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞美尼亞指控土耳其出動預警機，指揮亞塞拜然空軍。圖為南韓同款E-737空中預警機。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

亞美尼亞軍方發言人霍夫漢尼斯揚（Artsrun Hovhannisyan）指控土耳其空軍出動空中預警機，在亞美尼亞邊境指揮亞塞拜然進攻納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，簡稱納卡）地區，這形同於將進攻指揮權，交給了土耳其空軍。

霍夫漢尼斯揚指出，土耳其9月30日出動一架E7-T（E-737）空中預警機，盤旋在鄰近亞美尼亞邊境的艾斯倫省（Erzurum）與卡爾斯省（Kars il）上空，指揮亞塞拜然戰機的行動，土耳其空軍的高層，很有可能就在這架預警機上。

▲▼土耳其制的亞塞拜然無人機對亞美尼亞坦克投擲炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其製的亞塞拜然無人機對亞美尼亞坦克投擲炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）9月29日曾表示，一架蘇愷-25（Su-25）在領空內，遭到土耳其F-16戰機擊落。但是土耳其與亞塞拜然方面，都否認亞美尼亞方面的指控。

路透社29日報導指出，土耳其已將多達1000名敘利亞反抗軍派往亞塞拜然，協助該國與亞美尼亞作戰。外媒稱，每名敘利亞戰士每月可以從土耳其那裡得到1500美元（約新台幣4.3萬元）。

「敘利亞人權觀察組織」稱，這1000名武裝分子中已有一些人從土耳其控制的敘利亞北部城鎮阿夫林出發，進入了亞塞拜然領土，隨後被部署至納卡地區。這些反對派武裝多屬於激進的伊斯蘭主義派別，此前曾長期參與敘利亞內戰。

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