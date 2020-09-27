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快射了！北韓「蓄勢待發」打造超大型核動力潛艦　估雙十試射飛彈

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▲▼金正恩2016年曾搭乘潛艇，視察潛射彈道飛彈發射是否成功。（圖／達志影像）

▲金正恩2016年曾搭乘潛艇，視察潛射彈道飛彈發射是否成功。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近來傾全國之力進行颱風災後重建工作，以應備10月的勞動黨75周年雙十黨慶；然而南韓與美國軍方情報當局發現，北韓可能正全力打造一艘可以搭載6枚潛射彈道飛彈（SLBM）、排水量約4000至5000噸的大型潛艦，其規模遠超過可搭載3枚潛射彈道飛彈、排水量近3000噸的羅密歐級潛艇。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓軍方推測，北韓打造的該新型潛艦長度為90公尺以上、排水量為4至5千噸、可搭載6枚潛射彈道飛彈，南韓政府消息人士26日指稱，「已捕捉到北韓正全力打造規模比先前新浦級潛艦、經改造的羅密歐級潛艇更宏大的新型潛艦，目前我軍方（南韓）與美軍情報當局正密切觀察中。」

▲▼朝鮮中央電視台先前發行的影像中，可以看到新浦級潛艦正在運行。（圖／達志影像）

▲朝鮮中央電視台先前發行的影像中，可以看到新浦級潛艦正在運行。（圖／達志影像）

南韓前任國防部長鄭景斗（정경두）也於8月國會國防委員會表示，北韓正全力改良舊型羅密歐級潛艇、同時打造新型潛艦。

韓國國防安保論壇對外合作局長文根植（문근식）表示，「若該潛艦長度90公尺、排水量4千噸以上，不排除其為核動力推進的可能。其航程遠比經改良的羅密歐級潛艇還要長，有可能已具有接近美國本土、發射潛射彈道飛彈的能力。」

▲▼北韓去年10月試射北極星3型潛射彈道飛彈。（圖／達志影像）

▲北韓去年10月試射北極星3型潛射彈道飛彈。（圖／達志影像）

而南韓與美國的智庫、專家、軍方皆推測，北韓當局級有可能在10月的勞動黨75周年雙十黨慶前後讓經改良的羅密歐級潛艇下水、甚至強行試射潛射彈道飛彈，目前正密切關注，且近期美國偵察衛星就有數度捕捉到咸鏡南道新浦造船廠的異常舉動，原本停靠在保安區域船塢的數艘船艦中，赫然發現一艘拖船，該艘拖船平時負責將用於潛射導彈的試射平台駁船拖引至外海。

根據韓媒《東亞日報》，美國指出，用於進行勞動黨75周年黨慶閱兵典禮綵排的平壤美林飛行場上，發現至少2至4台可用來裝載洲際彈道飛彈（ICBM）的新型移動式飛彈發射車（TEL）。美國政府人員向該報透露，目前正嚴密觀察北韓是否有意讓「火星-15型」飛彈出現在閱兵典禮上。

▼美國智庫在北韓咸鏡南道新浦照船廠衛星相片中，捕捉到異常舉動。（圖／路透社）

▲▼美國智庫在北韓咸鏡南道新浦照船廠衛星相片中，捕捉到異常舉動。（圖／路透社）

▲▼北韓當局疑似在平壤金日成廣場舉行大規模閱兵典禮綵排。（圖／路透社）

▲北韓當局疑似在平壤金日成廣場舉行大規模閱兵典禮綵排。（圖／路透社）

而美國智庫網站《北緯38度》（38 North）也曾舉出攝於4日、15日的衛星相片分析，位於平壤東部近郊的美林飛行場上發現至少有2處新建的大型保管設施，長達37公尺，很有可能是用來集結兵力、保管閱兵典禮所需的軍事裝備。

►北韓快射了！美智庫捕捉新浦造船廠「異常舉動」：正準備潛射飛彈
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