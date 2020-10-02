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解放軍戰機壽命僅4000小時！　李正皓：美國聯合盟友「消耗中國」

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▲▼李政皓分析，美國的策略是聯合盟友對中國打消耗戰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李政皓分析，美國的策略是聯合盟友對中國打消耗戰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍近期經常跨越海下中線，導致兩岸情勢緊張，不過政論名嘴李政皓指出，由於解放軍戰機使用的俄系或仿俄系戰機壽命，機體與引擎壽命都只有4000小時，相較之下美系戰機壽命卻長達1萬小時，現在美國正聯合了周邊所有盟友，對中國打一場消耗戰。

李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上指出，在軍機或軍艦上所使用的「沉澱硬化型不鏽鋼」螺絲釘，但是這個螺絲釘只有美國做得出來，自從1968年拿到專利之後，就一直掌握在美國手上，而且現在美國不可能再把這些螺絲釘賣給中國。

李正皓分析，戰機除了引擎有壽命之外，機體也有壽命，美系戰機的機體與引擎壽命幾乎同步，大約1萬小時，當初美國沒有把這個螺絲釘賣蘇聯，導致蘇聯研發的蘇愷-27壽命只有4000小時，導致俄系戰機機體壽命只有美國的40%。

▲▼李政皓分析，美國的策略是聯合盟友對中國打消耗戰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓進一步分析，美國把這些技術卡死，讓中國拿不到之外，美國還聯合其他盟友消耗中國，包括日本首相菅義偉上台後，就把國防預算追加到5.4兆日圓（約台幣1.52兆元），台灣也將國防預算從739億，增加到770億，目的也是消耗中國。

李正皓指出，美國現在的策略就是要求所有盟國，把國防預算提升到GDP的2%，大家一起提高軍費，跟中國打消耗戰，當中國獨自面對一個美國就如此吃力的時候，其他還有日本、澳洲、印度、台灣、紐西蘭等等，一起對中國做抵近偵查，遭成中國的消耗，中國軍費吃不吃得消，也是一個問題，這場戰爭打得不是今天，而是爭春秋。

 

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