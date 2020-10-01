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她控第一雷吃到飽火鍋：坐下10分鐘就先買單提前收食材　店家喊冤

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她控「第一雷吃到飽火鍋」：坐下10分鐘就先買單！　店家回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲女顧客拍下食材區空蕩蕩的照片。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女子到花蓮縣吉安鄉的知名連鎖火鍋店用餐，她控訴店家提早收食材，「成為第一雷吃到飽火鍋店。」但店家喊冤強調，收食材當下都會先跟客人告知，客人同意才會收，可能是當天溝通出了問題。

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女顧客拍下食材區空蕩蕩的照片，在「爆怨公社」臉書社團發文控訴，才坐下10分鐘，服務生就來說櫃檯要總結帳得先買單，然後9時有阿姨開始收東西，9時半服務生進行清潔工作，打掃壽司區，10時想吃冰，結果男友說冰桶拿出了。此文也被分享到「爆料公社」網站。

她控「第一雷吃到飽火鍋」：坐下10分鐘就先買單！　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲▼女子指控店家提前收食材。（圖／東森新聞）

她控「第一雷吃到飽火鍋」：坐下10分鐘就先買單！　店家回應了。（圖／東森新聞）

對此，火鍋店長廖先生受訪回應，最後入場時間是晚間8時半，平日營業時間只到晚間10時半，並非11時，9時系統會結帳，因系統問題得提早一個半小時跟顧客買單，入場前都會先告知。

廖先生表示，打烊前會做食材區整理，整理前會先詢問顧客還需不需要取用，如果確定不取用，才會開始整理食材區，當下並沒發現這位客人不悅，未來會加強和客人的溝通。

這家連鎖火鍋店不只在東部，北部、中部都有分店，每家店做法略有不同，像桃園平鎮店晚間11時半打烊，1小時前就會收食材，順序從生食收到甜點；中部草屯店則是晚間10時打烊，不過，食材會陸續收到打烊時間為止，順序也跟平鎮店相反，從較難清理的熟食下手，再收生食。

▼火鍋店長廖先生受訪強調，收食材當下都會先跟客人告知，客人同意才會收。（圖／東森新聞）

她控「第一雷吃到飽火鍋」：坐下10分鐘就先買單！　店家回應了。（圖／東森新聞）

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