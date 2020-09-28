吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本...內行人：其他就別夾

▲饗食天堂。（圖／饗賓餐旅提供）

記者曾筠淇／綜合報導

吃到飽餐廳的品項多元，民眾除了可以選擇自己喜愛的食物外，也可以在時間內拿到手軟為止，因此深受不少人歡迎。一名網友準備要與公司同事一起去吃知名吃到飽餐廳「饗食天堂」，因此趕緊詢問，「吃什麼才懂吃？」貼文一出，立刻吸引大票網友分享自己心中的「必吃好物」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「饗食天堂吃什麼才懂吃」為題發文，他的公司為了犒賞員工的辛勞，決定請大家吃響食天堂；原PO為了不要漏氣、被投以鄙視的目光，因此趕緊詢問「應該吃什麼？」希望能展現出自己很懂吃的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO想知道去饗食天堂應該拿什麼來吃。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「炒飯吃到飽」、「饗食我基本上都吃個一輪」、「酥皮濃湯阿」、「把想吃的都吃過一遍啊，連吃飯都要看別人到底多沒有自我」、「炸蝦」、「認真回，CP（值）最高三項：烤牡蠣、烤魚下巴、哈根達斯」、「骰子牛算不錯，現炒熱騰騰」、「烤蚵很讚」。

其中還有網友回文表示，根據他先前打工的經驗，由於哈根達斯的進貨價本來就很高，所以如果空腹去吃就會非常划算；且冰淇淋不是固態的食物，可以吃很多，只要不去拿其他食物，「這樣一定吃回本錢。」不過大部分的人還是覺得，去吃飯應該挑自己喜歡的吃，根本就不必在意價錢及他人眼光。

▼網友曝大招。（圖／翻攝自PTT）