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車停白線吃罰單！「輪胎壓線」違規　警曝2種線分別：只差5公分

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記者許力方／綜合報導

停白線不會違規？花蓮最近有民眾收到罰單，抱怨車子明明是「停在白線」，卻依然被罰，原來他只有車輪壓在白線上，違停被罰。白線分為快慢車道分隔線、路面邊線，前者違停，後者可停車，但必須距離路面邊緣少於40公分，且不可斜停、逆向等，否則都會被算成違規。

有駕駛路邊停車在白線上，但因僅車輪壓在白線，整個車身停得太出來，遭警方開罰逕行舉發，讓他一回來看到雨刷夾住的罰單超傻眼，上網PO文抱怨。花蓮交通隊指出，雖然駕駛緊靠道路右側停車，但實際車身已經超過路面邊線，占用到車道範圍，會影響人車安全，因此屬於違規。

▲▼車停白線吃罰單！「輪胎壓線」違規　警曝2種線分別：只差5公分。（圖／取自張美惠臉書）

▲▼車停白線吃罰單！「輪胎壓線」違規　警曝2種線分別：只差5公分。（圖／取自張美惠臉書）

▲車停白線吃罰單！警曝2種線分別：只差5公分。（圖／取自張美惠臉書，下同）

縣議員張美惠也證實，最近接獲許多陳情，車停白線卻被開罰，引發不少交通罰則爭議，其中包括花蓮市福建街，兩側路邊都劃白線，但近一個月至少有10多件違規告發件數，警方稱是有人檢舉依法執行。

不少民眾也都曾遇到同樣狀況，以為「只要是白線都可以停車」，其實停白線眉角很多，分為一種比較細的，僅10公分寬的「快慢車道分隔線」，禁止停車，另一種15公分寬的「路面邊線」，停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得超過40公分，也不能逆向、併排、斜停，否則都算違規，可能吃上600至1200元的罰單。

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▼議員證實接獲許多陳情「車停白線被開單」，現場會勘。

▲▼車停白線吃罰單！「輪胎壓線」違規　警曝2種線分別：只差5公分。（圖／取自張美惠臉書）

▲▼車停白線吃罰單！「輪胎壓線」違規　警曝2種線分別：只差5公分。（圖／取自張美惠臉書）

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