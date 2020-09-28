後山找到「巨無霸稀有菇」比人還大！農夫笑了…網嚇：底下有屍體？

記者許力方／綜合報導

花蓮發現「巨無霸金福菇」！一名鄭姓農夫到自家後山採筍，結果意外在路旁樹叢裡找到一塊白白的物體，仔細一看竟是野生的金福菇，長140公分、寬150比人害大，市價粗估近萬元，餐廳老闆娘說，金福菇吃起來爽口脆嫩，比雞肉還好吃。

鄭姓農夫笑稱，因為差不多1個月沒上山，26日去後山採筍，樹叢裡看到了一顆超巨大的「菇群」，現場拿捲尺一量，這叢野生的金福菇菌炳約5吋，快比人的一隻手臂還粗，長約140公分、寬150公分。野戰教練一看，直指這顆就是金福菇，但因生長環境容易有被細菌汙染的疑慮，建議避免吃下肚。

據悉，金福菇又稱「巨大口蘑」，較常長在氮含量高的地方，腐木腐草等環境中，無毒可食用，為珍稀的食用菌新品種，人工培育困難，不過它菌傘平展光滑，菌肉肥厚嫩白，口感獨特，吃起來鮮甜清脆，營養豐富，甚至有「比雞肉還好吃」的美譽。

「旁邊這裡還有它一個兒子！」鄭姓農夫笑呵呵地說，巨無霸菇旁邊還有一小叢野生金福菇，他打算留起來跟大家煮來享用美食，至於爺爺奶奶就會割讓，尋找好買家賣出。附近餐廳直指，金福菇一台斤約100元，那一大叢大概可以賣7、8000元。不過網友看到這從金福菇也害怕直呼「感覺底下是不是有屍體，不然怎麼長這樣大」、「會不會有毒」、「路邊野菇不要採」。

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