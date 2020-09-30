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亞美尼亞宣稱：擊毀敵軍「7架直升機、137輛坦克」　擊殺790人

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記者王致凱／綜合報導

南高加索國家亞美尼亞和亞塞拜然針對有爭議的納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，簡稱納卡）地區爆發武裝衝突，雙邊戰況激烈。亞美尼亞30日公布遭擊落的蘇-25戰機殘骸照片，指控土耳其介入衝突，同時宣稱已經取得擊毀敵方137輛坦克、7架攻擊直升機和74架無人機的戰果。亞塞拜然則指控，亞美尼亞軍方在納卡地區使用OTR-21戰術飛彈。

▲▼亞美尼亞裔砲兵在納卡地區朝亞塞拜然據點開火。（圖／路透）

▲納卡地區的亞美尼亞裔士兵朝亞塞拜然據點開火。（圖／路透）

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik News）報導，亞美尼亞與鄰國亞塞拜然針對納卡地區主權長期存在爭議，雙方近期互相指責對方在當地挑釁，緊張局勢自27日起快速升溫，兩國平民與士兵傷亡人數都有所增加。

▼亞美尼亞官方公布戰機遭擊落照片。（圖／路透）

▲▼亞美尼亞官方公布戰機遭擊落照片。（圖／路透）

目前，亞美尼亞和納卡地區都已經宣布戒嚴與戰時總動員，而亞塞拜然則宣布部分戒嚴和部分動員。國際社會則呼籲雙方冷靜緩解緊張局勢，透過談判解決爭端。聯合國安理會表示，將與歐安組織明斯克小組（OSCE Minsk Group）共同促進地區各方停火。

根據亞美尼亞國家通訊社（Armenpress）消息，亞美尼亞與亞塞拜然的共同鄰國喬治亞共和國已經表示，準備在首都提比里斯（Tbilisi）與亞美尼亞和亞塞拜然代表舉行會談。喬治亞總理加哈里亞（Giorgi Gakharia）表示，喬治亞與亞美尼亞、亞塞拜然都擁有友好關係，「盡快在地區建立起和平是我們的共同利益。」

亞美尼亞官方宣稱，敵軍27日清晨對納卡多個陣地和平民定居點發動大規模砲擊，造成至少80名軍人死亡、約120人受傷。亞美尼亞國防部表示，自戰鬥爆發以來，已經擊毀敵軍137輛坦克、7架攻擊直升機、74架無人機和若干軍事武器裝備，同時讓亞塞拜然為「侵略行為」付出790人陣亡、1900人受傷的代價。

另外亞美尼亞國防部還公布照片，顯示一架亞美尼亞的蘇-25戰機遭敵方擊落。亞美尼亞先前指控，施襲的是從亞塞拜然境內起飛的土耳其F-16戰機，但說法遭土耳其否認。

亞塞拜然檢察總長辦公室則向衛星通訊社表示，納卡地區平民死亡數上升至14人，受傷人數則增加至46人。亞塞拜然官方同樣指控，亞美尼亞武裝部隊持續朝多個平民定居點和民用基礎設施發動攻擊。亞塞拜然還稱，敵軍在當地使用俄制OTR-21戰術飛彈（北約代號SS-21 Scarab聖甲蟲）。

亞美尼亞和亞塞拜然原本都是前蘇聯加盟國，蘇聯解體時，位於亞塞拜然境內、但人口以亞美尼亞族佔多數的納卡地區於1991年12月10日宣布自亞塞拜然獨立，引發兩國的長期爭端。

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▼亞塞拜然軍方日前也公布砲擊不明地點畫面。（圖／路透）

▲▼亞塞拜然軍方火砲朝不明地點開火。（圖／路透）

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