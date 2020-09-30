中秋前夕採買！好市多「多利金」最後一天...「擠滿人潮」畫面曝

▲中秋前夕，好市多中壢店擠滿了人潮。（圖／翻攝Costco 好市多報報）



記者邱茀濱／綜合報導

說到中秋節，不少人都會想起烤肉，而且明日就開始連假的第一天，各區的美式賣場好市多這幾天湧現大批人潮，瘋狂搶購烤肉食材。另外，好市多也貼心提醒民眾，今（30）日是最後一天能使用多利金折抵消費了，如果沒用就會歸零。

好市多的商品款項多樣，肉品也是量大實在，因此也讓許多民眾心甘情願繳付年費。臉書粉專「Costco 好市多報報」稍早發布照片，只見中秋前夕中壢店塞滿了人潮，大家紛紛搶購海鮮、肉品等食材，就為了和親朋好友們聚在一起烤肉。

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還有網友表示，今日中午去台中店時，裡頭也是擠滿了人潮，還要排隊才進的去。但值得注意的是，「Costco 好市多報報」還貼心提醒，9月30日是最後一天能使用多利金折抵消費，呼籲民眾記得把握，不要浪費自身的權益，「沒用就歸零囉」。

不過，Costco多利金每年8月1日至9月底開放折抵，錯過這段期間折抵，多利金將會被清除，初估每年約有10萬人常常放到過期，忘了將手頭上的多利金抵扣消費，白白損失自身的權益，但國泰世華銀行貼心提醒，多利金於全年度還是可以拿來折抵台灣Costco會費。

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