獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

記者黃宥寧／綜合報導

台中一名34歲賴姓外送員，26日前往新開啟外送點南投竹山鎮，騎著車等單與一台轎車發生糾紛，呂姓駕駛不滿賴男逆向，憤而拿棍棒猛K，一旁路人圍觀沒人出面制止，逼得他直喊救命。賴男接受《ETtoday新聞雲》訪問時無奈說，他每天騎來回將近100公里接單，想說到新點竹山鎮碰運氣，卻遭到惡煞痛毆，也造成他身心靈受傷。

▲竹山黑衣男當街棍棒、拳腳痛毆外送員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

賴男是台中人，每天都是騎車往離家距離約50公里遠的中彰投接單外送，26日想說到23日才開啟的新點南投竹山鎮跑看看來碰碰運氣。到竹山騎著車繞繞，行經下橫街與雲林路口時，差點撞上迎面而來呂男駕駛的自小客車。呂男一下車劈頭大罵「你逆向」，賴男自認沒逆向，還倒退想說先讓自他先行，不料，呂男不知道哪來的怒氣，氣噗噗從後車廂拿出棍棒，直接朝賴男一陣猛打。

賴男說當下被毆打時他只能邊用手阻擋，邊往後退，並趁機緊握住棍棒，呂男見使不上力，改以手痛毆他，令他傻眼的是一旁路人全都圍觀，但卻沒人上前制止，直到他大喊救命，店家幫忙報警呂男才落荒而逃。

賴男接受《ETtoday新聞雲》訪問時，言語間還透露著害怕表示，他說自己之前在做業務，想說跑外送時間也比較自由，每天都很努力接單，26日從台中騎一個半小時到竹山，想說應該可以接到不少單，因為剛開始的新點都有「點單滿50元免運費的活動」，應該會有滿多人叫外送，沒想到竟遭惡煞突如其來的一陣痛毆，他自嘲說「被打完手機就響了，有單進來了。」但他被痛毆在地，根本沒辦法繼續外送。

賴男心存恐懼說，呂男出手相當兇狠，而且事後還叫朋友騎車載他回現場想堵他，但他當下在醫院，第二次呂男又回現場拍下他的機車車號，不知道想幹嘛，他也說再也不敢來竹山了，縱使接一單給他兩百，他還是不敢來了。

賴男也說外送員工辛苦、風險高，每天都是為了搶單、搶時間，幾乎是披星戴月，他自己則是每天早上７點到晚上11點才結束外送回家休息，這次萬萬沒想到遇到惡煞突如其他的襲擊，也因為傷勢得休息一個月以上，頓時失去經濟來源，不過好險外送公司願意協助他團體保險的申請，讓他可以稍微減輕經濟壓力。

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