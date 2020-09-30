亞塞拜然vs.亞美尼亞戰火不停　聯合國緩頰：需馬上重回談判桌

▲亞塞拜然與亞美尼亞爭議區衝突不斷。（圖／路透）

文／中央社

亞美尼亞與亞塞拜然為納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）連日衝突，釀嚴重死傷，聯合國安理會今天呼籲各方「立即停止交戰」。

安理會15成員國召開緊急會議，並一致通過聲明，「支持秘書長所言，各方應立即停止交戰，緩解緊張局勢，即刻重返談判桌展開有意義的磋商」。

安理會成員國「強烈譴責使用武力，也很遺憾納哥諾卡拉巴克地區有平民喪生」。

安理會在簡短聲明中說，對有通報指出，衝突地區雙方「接觸線」出現大規模軍事行動，他們深感憂慮。

這場衝突引爆點為納哥諾卡拉巴克地區，當地居民在種族上屬亞美尼亞人，位置則在亞塞拜然境內，1990年代經公民投票後宣告獨立，但至今未獲任何聯合國成員承認，大部分國家將其視為亞塞拜然的一部分。

此一地區引發的領土爭議，讓亞美尼亞和亞塞拜然陷入領土爭議衝突數十年，2016年與今年稍早也曾爆發致命戰鬥，本月27日戰火再起，兩方把責任都推到對方頭上。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在俄羅斯官方電視台上，直接了當排除任何協商可能性。亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）告訴同一個電視台，爭鬥不結束，就不可能對話。