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中駐聯合國大使：美濫用聯合國平台傳播「政治病毒」！

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▲▼中國駐聯合國大使張軍。（圖／翻攝UN）

▲中國駐聯合國大使張軍。（圖／翻攝UN）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）24日在聯合國安理會視訊高峰會議上再度批評開砲，要求中國對新冠肺炎疫情負責。對此，中國駐聯合國大使張軍在會議上反駁，批美濫用安理會平台傳播政治病毒，要求美國停止政治操弄，「我必須說，適可而止吧！」

張軍表示，絕大多數安理會成員在發言中都呼籲堅持多邊主義，加強團結合作，這反映了國際社會的普遍共識，但遺憾的是，再次聽到美方代表發出與會議氣氛格格不入的雜音，中方堅決反對和拒絕美方的無理指責。

張軍指出，最近一個時期，美國少數政客似乎患上了攻擊其他國家和聯合國機構的「強迫症」，美國濫用聯合國和安理會平台，繼續傳播「政治病毒」，散布虛假信息，製造對立和分裂。

▼美國駐聯合國大使克拉夫特。（圖／路透社）

▲▼美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）

張軍提到，美方的所作所為，不僅驅散不了病毒，而且已經極大地干擾了全球團結抗疫的努力，「我必須說，適可而止吧！你們已經給世界製造了足夠多的麻煩。」

張軍表示，美國應該明白，美國應對疫情的失敗完全是自己造成的，「美國擁有世界上最先進的醫療技術，最完備的醫療體系，為什麼成為確診和死亡人數最多的國家？很多和美國同步暴發疫情的國家都已經有效控制疫情，為什麼美國做不到？美國自己公佈的統計數據顯示，美國少數族裔群體呈現更高的感染率和死亡率，與其人口占比不相稱，這是為什麼？背後的根源是什麼？」

張鈞強調，美國的一些政客在指責別人之前，應該對這些問題給出誠實的答案，如果有人要對此負責，那應該是美國的一些政客，「我們希望美國早日回到與其他國家相互尊重、合作共贏的軌道上，為世界和平與繁榮承擔起應有的責任。」

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