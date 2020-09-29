聯合國安理會召開緊急閉門會議　討論亞美尼亞交戰亞塞拜然

▲亞塞拜然與亞美尼亞爭議區衝突最新畫面，亞美尼亞控土耳其兵援亞塞拜然。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導

亞塞拜然境內亞美尼亞族分離主義分子掌控的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）週末爆發激烈戰鬥，外交官員今天說，聯合國安全理事會明天將舉行閉門緊急會議。

法新社報導，外交官員說，會議將在格林威治時間21時（台北時間30日凌晨5時）舉行。法國與德國敦促將緊急會議列入議程後，比利時正式提出要求。

非常任理事國愛沙尼亞早在27日強調，必須對納哥諾卡拉巴克地區爆發致命衝突召開緊急會議。

外交官員說，英國也加入歐洲國家行列推動舉行會談；這些官員又說，會議結束後，安理會將發表聯合聲明，如果沒有達成全體共識，將由歐洲會員國發表。

▲亞塞拜然與宿敵亞美尼亞爆發衝突。（圖／路透）

這場衝突是在年度聯合國大會期間爆發，外界擔憂高加索地區的亞塞拜然與亞美尼亞將發生戰爭；這兩個國家都曾是前蘇聯的加盟共和國。

納哥諾卡拉巴克地區在亞塞拜然境內，但由亞美尼亞族分離主義勢力掌控，亞美尼亞與亞塞拜然陷入領土爭議衝突數十年，今年稍早與2016年曾爆發致命戰鬥。

亞塞拜然與亞美尼亞部隊今天持續交戰、造成更多人喪亡，在國際呼籲這兩個宿敵停火時，土耳其仍發表好戰言論。

俄羅斯與亞美尼亞有軍事結盟，土耳其則支持亞塞拜然。

根據可取得的最新數據，最近的戰鬥造成至少95人死亡，包括11名平民。