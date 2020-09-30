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詹龍欄假釋出獄！囚18年終返家過中秋...低調不出門盼平淡度日

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▲9年34次申請假釋終獲准，10大槍擊要犯之首詹龍欄9月23日低調從宜蘭監獄出獄。（圖／記者游芳男攝）

▲綽號「穿山甲」的68歲詹龍欄，服刑18年後於9月23日低調出獄，將低調在家與家人過中秋節。（圖／記者游芳男攝）

記者林悅／台南報導

頭號槍擊要犯「穿山甲」詹龍欄被判無期定讞，服刑18年後現已68歲，他9年來申請34次假釋，近日終於獲准，並於9月23日出獄，可以與家人過中秋節。

據了解，詹龍欄出生於台南縣東山鄉，早年混跡黑道，1985年到北市賭場賭麻將時，因懷疑被竹聯幫台南會的宋大凱出老千，找了道上友人盧照琴殺害宋，後來逃亡菲律賓，和「軍火大亨」許金德做起生意。

詹龍欄回台後，在1991年犯下「鄭姓祖孫綁架案」，勒索天價1億元，金額為歷年來最高；後來釋放肉票逃跑，警方事後得知詹藏身嘉義與台南山區，大規模搜山卻徒勞無功，從此人稱「穿山甲」。

1994年8月詹龍欄到台北市繼續走私軍火生意，遭到警方埋伏破獲而拘捕，羈押於土城看守所，在監所的詹龍欄與另一名要犯楊雙伍結怨，詹龍欄被楊雙伍持刀砍傷，最後詹決定越獄，詹與獄友下藥迷昏看守所管理員後，越獄成功。

曾靠一罐花生湯逃獄　「穿山甲」詹龍欄關18年申請34次假釋出獄。（圖／東森新聞）

▲詹龍欄因涉及毒梟綁架案，被中國公安拘捕，遣返台灣被判無期徒刑定讞。（圖／翻攝自東森新聞）

1995年「重獲自由」的詹向舊友許金德求援，但許不理會，詹一怒之下欲將許綁架，卻造成許金德，而後詹龍欄逃跑至中國福建、廣東，還持槍恐嚇台商開設的夜總會，而後又轉向雲南，最後在2000年在雲南時，因涉及毒梟綁架案，被中國公安拘捕，遣返台灣被判無期徒刑定讞。

詹龍欄曾是台灣史上的頭號槍擊要犯，因他作案對象都屬黑道人物，且擄人勒贖也不傷害肉票，甚至相傳他在家鄉曾贊助地方廟會，捐款造橋鋪路幫助山區果農運銷農產品，在老家風評不算很差。

詹龍欄9年來共申請34次的假釋，近日終於獲准，在服刑18年後於9月23日低調出獄，終於可以在家與家人過中秋節。據了解，詹龍欄返家後幾乎足不出戶，目前只想過平淡生活。


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穿山甲詹龍欄中秋假釋出獄

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