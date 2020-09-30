台南市盆栽展鹿耳門聖母廟熱鬧展開　中秋連假歡迎民眾參觀

▲台南市盆栽展盛會於台南土城正統鹿耳門聖母廟熱鬧展開，全國爭奇鬥艷頂級藝術盆栽作品集聚一堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度台南市盆栽展盛會於30日上午10時許，於台南土城正統鹿耳門聖母廟熱鬧展開，全國爭奇鬥艷頂級藝術盆栽作品集聚一堂，機會難得，盆栽協會邀請市民朋友及同好把握機會於展期9月30日至10月5日止至現場免費參觀，共享藝術盛宴。

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創會理事長陳威良表示，台南市盆栽協會從創會至今，每年都以成熟穩健的速度跟國際接接軌，並且每年在全國展拿到亮眼的成績，獲一致好評，是大家背後付出了許多心血和努力，陳威良表示協會全體會員秉持著求藝求精在海內外拿到好成績，以大台南為傲，立足台南，放眼世界。

理事長曾俊源指出，感謝土城鹿耳門聖母廟王明義主委，每年都大力支持盆栽展，提供場地，讓盆栽展能於宗教殿堂展出，結合宗教藝文文化，相得益彰，盆栽協會藉以發揚固有盆栽藝術，綠化生活環境增進身心健康，促進文化藝術交流，拓展國家資源，提升與推廣盆栽藝術為宗旨。盆栽協會以盆栽藝術之發揚及推廣、盆栽展覽之舉辦及觀摩、協助政府推行政令、盆栽學術理論之研究與介紹等方面，全力發展大台南盆栽藝術。

此次盆栽展由台南市盆栽協會及正統鹿耳門聖母廟主辦，台南市政府農業局、中華盆栽藝術全國總會為指導單位，並由台灣台南地檢署更生保護會、雲林口湖普明寺、雲林口湖普明寺台南分會、台南市商業總會、昇泰人文建築、日光行館系列、市議員蔡旺詮服務處、安南區南興里辦事處、安南區城中里辦事處、安南區里長聯誼會會長吳勝智等單位共同舉辦，各級單會出席剪綵儀式，為盆栽展熱鬧揭開序幕，盆栽協會表示，展覽期間每日上午8時30分至下午6時30分，土城鹿耳門聖母廟王明義主委，歡迎全國信眾與遊客，中秋連假踴躍參觀，共享藝術盛宴。



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